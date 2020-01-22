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22.01.2020 11:16
Рубрика: Власть

Мишустин утвердил новую структуру аппарата правительства

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин двумя распоряжениями утвердил новую структуру аппарата правительства и назначил заместителей его руководителя, глав секретариатов и директоров департаментов. Предельная численность сотрудников аппарата Белого дома установлена в 1545 человек.
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Вице-премьеру, главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко разрешено иметь 11 заместителей. Первым замом назначен Валерий Сидоренко, ранее занимавшим должность замглавы аппарата. Руководителем протокола председателя правительства, заместителем руководителя аппарата стала Наталья Савина. Еще один заместитель Григоренко будет одновременно руководить аппаратом коллегии Военно-промышленной комиссии.

Должности заместителей также заняли замминистра финансов Илья Трунин, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, Светлана Андрющенко, Ольга Кривонос, Эльмир Тагиров, Алексей Уваров, Ольга Чепурина, Игорь Шевченко.

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