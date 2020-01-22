Мишустин утвердил новую структуру аппарата правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин двумя распоряжениями утвердил новую структуру аппарата правительства и назначил заместителей его руководителя, глав секретариатов и директоров департаментов. Предельная численность сотрудников аппарата Белого дома установлена в 1545 человек.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС