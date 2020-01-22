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22.01.2020 17:33
Рубрика: Происшествия

МВД: Чаще всего визы в РФ получали японцы, китайцы, туркмены и грузины

Текст: Иван Петров
Министерство внутренних дел России опубликовало статистические данные за 2019-й год по всем показателям миграционной политики. Документ называется "Отдельные показатели миграционной ситуации в РФ за январь-декабрь 2019 года с распределением по регионам".
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Из отчета следует, что в минувшем году в Россию не были допущены более 250 тыс. иностранцев и лиц без гражданства. Годом ранее въезд был запрещен 253 тыс. человек.

Причины отказов в документе не уточняются.

Фото: iStock
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Вдвое увеличилось число людей, получивших российское гражданство. Если в 2018 году этот показатель составлял 269 тысяч человек, то в 2019-м - уже почти 497 тыс. Из них более 299 тыс. прибыли с Украины, около 50 тыс. - из Казахстана, более 44 тыс. - Таджикистана, 24 тыс. - Армении, 19 тыс. - Узбекстана, 15,8 тыс. - Молдавии.

"Новыми россиянами" в минувшем году также стали по одному жителю Египта, Мозамбика, Панамы, Руанды, Сенегала, Сингапура, Словении, Уганды и Швейцарии.

Всего в прошлом году в России, согласно статистике МВД, было оформлено более 506 тыс. приглашений и более 348 тыс. виз. Больше всего виз получили японцы - 105, 8 тыс. Более 92 тысяч виз получили граждане Китая, 41,6 тысяч виз - жители Туркмении, более 40 тыс. - Грузии, 28,7 тыс. - Турции, 13,6 тыс.- США.

Кроме того, более 234 тыс. человек первично получили разрешение на временное проживание в России, свыше 182 тыс. - вид на жительство. Также было оформлено более 1,7 млн патентов для иностранных граждан и лиц без гражданства, почти 127 тыс. разрешений на работу, из которых более 34 тыс. - для высококвалифицированных специалистов.

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