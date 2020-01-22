На Украине возбудили дело из-за драки депутата с посетителем кафе

В Киеве произошла драка между депутатом Верховной рады Ильей Кивой и посетителем кафе. Когда на место происшествия прибыл наряд полиции, народный избранник утверждал, что на него напал человек, который ранее ему угрожал. Правоохранители зафиксировали факт побоев и приступили к поискам нападавшего. Однако позже выяснилось, что конфликт первым спровоцировал сам Кива.

На видеозаписи, сделанной в заведении, хорошо видно, как Кива первым нанес удар другому мужчине головой в лицо. О том же утверждает и второй участник конфликта, превратившийся из подозреваемого в потерпевшего.

"В среду, 22 января 2019 года, генеральный прокурор Руслан Рябошапка возбудил дело по факту нанесения телесных повреждений гражданину народным депутатом Украины по заявлению потерпевшего", - приводит РИА Новости сообщение официального органа.

Ведется досудебное расследование с предварительной квалификацией "умышленное средней тяжести телесное повреждение".