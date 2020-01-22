Ноги - сардельки: как правильно позировать фотографу

Современные сотовые телефоны позволяют делать яркие и представляющие художественную ценность фотографии. Однако не знание основ фотоискусства может привести к тому, что автопортреты будут не радовать глаз, а лишь расстраивать.

В первую очередь эксперты советуют обратить внимание на освещение. Для съемок лучше всего подходит мягкий и ровный свет.

"Тянитесь к нему носом и смотрите, чтобы он освещал зону под глазами и носогубные складки. Тогда конечный результат вас точно обрадует", - заявила aif.ru специалист Евгения Кулешова.

Кроме того, не рекомендуется надолго задерживать дыхание, так как излишне напрягаются мышцы лица. Эксперт также советует уделить внимание красивой и правильной осанке, чтобы под подбородком и на шее не появились лишние подбородки и складки. Руки следует держать в естественной позе, а расположив их на бедрах дамы могут эффектно подчеркнуть талию.

"Любимая забава всех не искушенных фотосессиями женщин - засунуть голени под стул и направить колени точно в камеру. Вуаля, короткие ноги с толстыми коленками вам обеспечены", - уверена Кулешова.

Поэтому ноги надо выставить из-под кресла, а колени следует направить немного вбок. Это кратчайший путь к тому, чтобы получить на фотоснимке стройные и длинные ножки не хуже, чем у профессиональных моделей.