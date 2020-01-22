Нормативные акты по маткапиталу разработают в течение нескольких месяцев

Президент РФ Владимир Путин поручил разработать нормативные акты по материнскому капиталу, в том числе на первенца, в течение нескольких месяцев. По его словам, вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что эта работа будет завершена к марту.

"Правительство должно разработать соответствующую нормативную базу в течение нескольких месяцев. Вот Татьяна Алексеевна обещает уже в марте это сделать", - сказал Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Глава государства отметил, что "некоторые вещи должны быть сделаны к июлю", а "выплаты будут начисляться с первого января".