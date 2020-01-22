Новым главой Росреестра назначен Олег Скуфинский

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении на должность руководителя Росреестра Олега Скуфинского.

"Назначить Скуфинского Олега Александровича руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии", - говорится в документе, размещенном на сайте правительства.

В среду, 22 января, прошла первая встреча нового главы с коллективом ведомства.

"Коротко о тех задачах, которые должны быть выполнены в 2020 году. Сейчас необходимо будет завершить внедрение ФГИС ЕГРН в 34 субъектах РФ", - цитирует ТАСС вице-премьера Викторию Абрамченко, представившую Скуфинского сотрудникам.

Виктория Абрамченко, накануне назначенная на должность заместителя председателя правительства, возглавляла Росреестр с октября 2016 года. Олег Скуфинский ранее занимал должность заместителя полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе.