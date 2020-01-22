Обсуждается вопрос о допуске коллекторов к взиманию долгов по услугам ЖКХ

Министерство юстиции России разработало новый вариант законопроекта о коллекторской деятельности. Согласно ему коллекторские агентства могут допустить до взыскания долгов, образовавшихся у россиян за неоплату услуг жилищно-коммунального хозяйства и квартплаты. Отмечается, что Закон "О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц" должен сменить с 1 января 2021 года действующий закон о взыскании долгов - 230-й ФЗ.

Уже вызвавшая бурные споры статья о допуске коллекторов была включена в новую версию законопроекта, разработкой которого занимается Минюст. На прошлой неделе предложение обсуждала рабочая группа, выяснило издание "Коммерсант".

Согласно законопроекту, право взыскивать долги за жилое помещение и коммунальные услуги получат профессиональные коллекторы. При этом Федеральная служба судебных приставов (ФССП) - регулятор коллекторской деятельности - должна будет отделить профессиональных коллекторов от прочих. Предполагается создание двух госреестров: с информацией о профессиональных коллекторских организациях и о других юридических лицах, за исключением товариществ собственников жилья и недвижимости, которые тоже занимаются возвратом долгов.

К первой категории намерены предъявлять повышенные требования. Так, коллекторов хотят обязать хранить в течение двух лет аудиозаписи разговоров с должниками и переписку. Профессиональные коллекторы должны будут страховать свою ответственность за причинение убытков должнику со страховой суммой не менее 10 миллионов рублей. Взыскивающие долги ТСЖ и ТСН под действие попадают, но их включать в реестры не станут.

Стоит сразу оговориться, что эта версия законопроекта не является окончательной, часть его положений еще будет уточняться. В Минюсте заявили, что законопроект в настоящее время дорабатывается с учетом замечаний соисполнителей, а также предложений, поступивших на заседании рабочей группы.

Впрочем, сторонников у инициативы о расширении полномочий коллекторов, похоже, не будет. "К сожалению, коллекторы поддаются соблазнам справиться с возникшими проблемами противозаконными, а подчас и просто жесткими методами, о чем мы получаем регулярные обращения. Поэтому я выступаю за дальнейшее обсуждение данной ситуации с новым составом правительства РФ и участниками рынка ЖКХ", -заявила координатор федерального проекта "Народный контроль", депутат Госдумы Анна Кувычко.

"Коллекторы нередко используют неправовые методы, уже есть устойчивый стереотип, что коллекторы - это зло. А ЖКХ - сложная сфера, которая только начинает приобретать положительный имидж, и снова кидать на нее тень таким образом, снова вызывать негатив общества не нужно. Поэтому инициатива лишняя и невостребованная", - считает депутат Мосгордумы Александр Козлов

По словам столичного парламентария, необходимо сделать акцент на разработке методов, которые будут стимулировать граждан оплачивать счета за коммунальные услуги вовремя и в полном объеме.

"Для начала необходимо навести порядок в сфере ЖКХ, а то тарифы растут, а качество предоставляемых услуг в сфере ЖКХ падает, - прокомментировал "Российской газете" лидер общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков. - Граждане не понимают ценообразование, не понимают, за что платят из года в год все больше. Второй момент - есть добропорядочные коллекторы, а есть бандиты. И нет гарантии, что управляющая компания не заключит договор именно с ними".

"К тому же управляющие компании для взыскания долгов будут предоставлять коллекторам личные данные граждан. А как у нас налажена торговля этими данными, все прекрасно знают. У управляющих компаний есть свои механизмы взыскания - пусть пользуются ими. Если работают нормально и качественно - долги собрать смогут. А если плохо, то и законные коллекторы им не помогут", - считает Цветков.

"Коллекторов нельзя допускать к долгам граждан за услуги ЖКХ. Этим должны заниматься либо управляющая компания как исполнитель коммунальных и жилищных услуг в многоквартирном доме, либо при прямых договорах - поставщики ресурсов", - сказал информагентству РИА Недвижимость ответственный секретарь экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук.

"Говорить о том, что коллекторы цивилизовались однозначно рано. Нареканий к их работе со стороны граждан хоть отбавляй. Регулирующий их деятельность закон от 2016 года в части, касающейся соблюдения прав граждан, работает не всегда. Поэтому предоставлять возможность коллекторам работать с широкими слоями населения по крайней мере преждевременно", - отметил в комментарии для "РГ" доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"