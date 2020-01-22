Однопартийцы Трампа в сенате заблокировали запрос демократов по Украине

Подконтрольный республиканцам сенат конгресса США заблокировал попытку демократов в рамках начавшихся слушаний о процедуре импичмента Дональда Трампу запросить у Белого дома дополнительные материалы и показания свидетелей, касающиеся контактов президента с руководством Украины. Об этом сообщает Reuters. По мнению агентства, такой поворот "может быть первым сигналом о том, что исход слушаний окажется в пользу Трампа".

После того, как председатель верховного суда США Джон Робертс созвал слушания, которые транслировались в прямом эфире, обе стороны "мгновенно начали ссориться из-за предложенных лидером сенатского большинства Митчем Макконнеллом правил судебного разбирательства о том, следует ли отстранить Трампа от должности". Его однопартийцы и защитники назвали процедуру - третью за всю историю США - "безосновательной попыткой отменить результаты выборов 2016 года". Как известно, американского лидера обвиняют в злоупотреблении властью и в давлении на Украину с целью преследования своего политического соперника - бывшего вице-президента Джо Байдена.

Демократы требовали предоставить сенату все материалы о телефонных разговорах и личных встречах Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также документы об инициированных расследованиях в отношении Хантера Байдена (сына Байдена-старшего) и его компании Burisma. Оппоненты главы государства также надеялись вызвать на слушания свидетелей. Они планировали запросить документы не только у Белого дома, но также у госдепа, Пентагона и административно-бюджетного управления (структуры в составе президентской администрации). Однако 53 сенатора инициативу отклонили, поддержали ее 47 законодателей.