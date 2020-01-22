Памела Андерсон вышла замуж за продюсера, ждавшего ее 35 лет

Жизнь видной модели, актрисы и большой поборницы прав фауны Памелы Андерсон практически непрерывно бьет ключом. В том числе и по ее личным фронтам.

Как сообщает THR, неугомонная 52-летняя женщина в очередной, вот уж как пятый раз ушла под венец.

Избранником Пэм стал 74-летний продюсер ("Звезда родилась", "Человек дождя") Джон Питерс. При этом особую романтичность случаю придает то обстоятельство, что "да" зрелая модель ответила на предложение, которое Питерс сделал ей более тридцати лет назад. Но получил тогда отказ и все эти годы ее неустанно жаждал.

Впервые Джон увидел "этого маленького ангела" сидящей в баре, когда Памеле было "лет девятнадцать". И очаровался ею. Таки терпеливо и настойчиво додавив тему до конца.

О знаменательном сем событии Памела поведала изданию в стихотворной форме. Содержание миниатюрной поэмы сводится к мысли, что произошедшее в очередной раз подтвердило мудрость Вседержителя и доказало: у Бога действительно всегда есть план.

Союз молодых был секретно скреплен 20 января в - естественно! - Малибу.

Напомним. Первым мужем Андерсон был шебутной Томми Ли, от которого Пэм родила сыновей Брэндона Томаса Ли и Дилана Джаггера Ли. В 2006-2007 актриса была замужем за другим энергичным рокером - Кидом Роком. Потом она дважды выходила замуж за кинопродюсера Рика Саломона.

Для Питерса, известного голливудского бонвивана и дамского угодника, этот брак также пятый.