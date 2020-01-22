Почему бывший премьер Латвии готов "посыпать голову пеплом"

Несмотря на то, что президентский дворец на берегах Даугавы успел уже за полгода обжить 64-летний профессиональный юрист Эгил Левитс, а нынешний 55-летний премьер-министр Кришьянис Кариньш, отшлифовав менталитет в брюссельских кабинетах европейской власти, продолжает ровно год активно декларировать идеалы национальной самоидентификации, сохраняя в портмоне паспорта гражданина Латвии и США, местная политическая элита все откровеннее начинает скорбеть об утере правовой зрелости прибалтийского государства.

Введение вашингтонских санкций против мэра припортового Вентспилса Айвара Лембергса и отдельных городских структур имеет абсолютно сомнительную юридическую основу утверждает, в частности, на национальном телеканале бывший глава латвийского правительства Индулис Эмсис, критически оценивая аргументы государственной казны США, применившей в начале декабря прошлого года санкции в отношении латвийского порта. А главное - уже буквально через пару дней, отклонив все предложения оппозиции, депутаты парламента приняли в окончательном чтении поправки к закону "О портах", которые предусматривают переход Рижского и Вентспилсского портов под контроль государства.

"Никаких юридических оснований для этого не было и нет. Просто Латвия в очередной раз показала, что государственное самосознание у нее находится на очень низком уровне. Если есть какие-то проблемы, то их надо решать в правовом "государстве", - утверждает Эмсис.

По его словам, которые приводит сегодня mixnews.lv, руководству страны для начала было бы необходимо дать собственную оценку поступившей информации. Он признался, что ему "стыдно и за себя, и за свою нацию. Абсолютно неприемлемо для национального самосознания, что подобные заявления проходят без какой-либо правовой оценки", - "посыпает голову пеплом" 68-летний политик.

Да и сам вентспилский градоначальник Лембергс затребовал объяснений по поводу дискриминационных мер. Соответствующее письмо он уже направил премьер-министру республики, в котором заявил, что власти страны применяют к нему меры экономического давления совершенно произвольно. Более того, в письме он утверждал, что ему не известен ни перечень санкций, ни их правовое обоснование, ни гарантированные способы защиты своих прав, в том числе, защита собственности.

И еще один козырь, который официальным инстанциям независимой Латвии пока крыть не чем: ведь до сих пор, утверждает Лембергс, ни один суд в Латвии не признал его виновным. Поэтому, по его мнению, давление из-за океана следует интерпретировать как "глобальное давление на суд".

Стоит напомнить, что еще 9 декабря прошлого года Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе. мэра Вентспилса Айвара Лембергса.

Санкции были введены также против четырех связанных с Лембергсом структур - управления Вентспилсского свободного порта, Агентства развития Вентспилса, Ассоциации развития бизнеса и Латвийской ассоциации транзитного бизнеса.