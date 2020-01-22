Почему городской парень бросил все и пошел работать в сельскую школу?

Встретить в начальных классах учителя-мужчину, увы, большая редкость. Вот почему мы отправились на урок к 32-летнему Владимиру Яскевичу, педагогу начальных классов Юрцевской детский сад-средней школы.

"Он у нас самый-самый!" - откровенничают со мной третьеклассники. Внимательный "начальник" для каждого находит теплое, а если нужно и строгое слово, каждого успевает приободрить, настроить на позитив. Учитель - классная работа, признается Владимир Яскевич:

- А еще состояние души. Нельзя, услышав звонок с последнего урока, закрыть за собой дверь и уйти. Ты и дома ищешь что-то новое, то, что было бы интересно детям завтра. Даже не важно, какие у них отметки: главное, чтобы глаза горели, была жажда изучать этот мир. Фирменный секрет? Для меня он прост: вызывать у ребенка эмоции! Сопереживание и участие, удивление и здоровая конкуренция, досада от того, что что-то дается с трудом, и радость первых побед - все это мощная смесь, способная сделать учебу как минимум нескучной.

Коренной горожанин из Орши, отличник Владимир Яскевич с подачи своих родных и знакомых поначалу хотел стать юристом. Даже подал документы. Но потом вдруг резко передумал и поступил в местный педагогический колледж.

- Стопроцентное попадание почувствовал с первой же практики и особенно, когда пришел преподавать в одну из школ Орши, - вспоминает Владимир Владимирович. - Позже мне предложили возглавить общественное объединение БРСМ Оршанщины. Потом где-то с год проработал идеологом инструментального завода. Но к педагогике тянуло больше. Пять лет назад я сделал, считаю, правильный выбор - Юрцево. Осознанно сменил город на село.

За плечами молодого педагога - 1-я квалификационная категория и сразу несколько высших образований: Могилевский госуниверситет им А.А. Кулешова, Академия управления при Президенте Республики Беларусь и Академия последипломного образования. Пригодился и серьезный опыт в БРСМ. В юрцевской школе Владимир тоже возглавил первичку союза молодежи, профсоюзный комитет, стал участвовать в инновационных проектах. В прошлом году школа выиграла международный проект "Школьный сад по органическому земледелию", а в этом взяла курс на здоровый образ жизни. Владимир Яскевич руководит творческой группой по внедрению новой программы. И охотно делится подробностями:

- К инициативе Белорусского зеленого креста мы присоединились в 2018-м. Приусадебный школьный участок был в Юрцево, наверное, всегда, но гранты помогли с нужными зелеными "новоселами". Одних только саженцев клубники закупили около 500, еще 100 - нетипичной для нашего климата голубики... Выращиваем экологически чистые овощи, ягоды и фрукты. Никакой химии, только натуральный, качественный, а значит, потенциально востребованный продукт. Важно показать детям, что это дело, на котором можно и нужно зарабатывать.

Проект рассчитан на четыре года. Его организаторы надеются, что школьники увидят перспективы сельской жизни и сделают выбор в пользу работы на земле. Кроме того, нынче в Юрцево открыли агрокласс - еще один плюс в копилку сельской школы. "Зеленую" практику школьники обожают. Как и местную красавицу лошадь Алису. В этом году ей в помощь хотят купить мотоблок. В планах также освоить капельный полив в четырех пришкольных теплицах, каждая - на 12 метров.

У Владимира Яскевича немало задумок. Прошедшим летом с его легкой руки школа попала в областной проект на тему "Здоровьесбережение". Задача - создать сберегающую здоровье среду для младших и старших школьников, вводит в курс Владимир Владимирович:

- Это не только хорошая осанка, зарядка для глаз, психологический комфорт ребят, правильное, сбалансированное питание… Наша фишка - информационная минутка здоровья обязательно должна присутствовать на каждом уроке. Например, на математике вычисляем не только площади, но и пользу местных витаминных продуктов.

Вначале близкие и знакомые удивлялись, что Владимир Яскевич ведет начальные классы. Теперь никаких вопросов: видно, что педагог на своем месте. И готов каждый день добираться из Орши до Юрцево, чтобы начинать день с улыбки и новых идей.

Арифметика Владимира Яскевича

За работу на полторы ставки Владимир получает около 1000 рублей в месяц (примерно 30 тысяч российских). В эту сумму включены стимулирующие выплаты, в том числе премиальные. До 80 рублей (2400 российских рублей) ежемесячно уходит на дорогу из Орши до Юрцево. Транспортные расходы частично компенсируются "сельскими выплатами" (20% от оклада).