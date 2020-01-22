Politico: США могут ограничить въезд гражданам Беларуси и Киргизии

Американская администрация изучает вопрос внесения еще семи стран в список государств, гражданам которых может быть ограничен въезд в Соединенные Штаты. Такую информацию распространила газета Politico, ссылаясь на собственные источники.

По их данным, речь идет о Беларуси, Мьянме, Киргизии, Нигерии, Судане, Танзании и Эритрее. Отмечается, что этот список пока не утвержден и что-то может еще измениться. Официальное объявление по данному поводу ожидается 27 января, пишет ТАСС.

Politico обратилась за комментарием в Белый дом, Госдепартамент и министерство внутренней безопасности США, однако ответ пока не был предоставлен. Сам же президент США Дональд Трамп в распространенном во вторник интервью газете The Wall Street Journal лаконично подтвердил планы дополнить данный список.

Напомним, в 2017 году глава Белого дома, воспользовавшись президентскими полномочиями, запретил въезд в США гражданам Ирана, Ливии, Сомали, Сирии, Йемена, Венесуэлы, КНДР и Чада. Однако данный шаг подвергся критике многих политиков и американской общественности. Власти ряда штатов через суды добились приостановки исполнения данного решения.