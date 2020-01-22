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Рубрика: В мире

Посол Вьетнама в РФ рассказал, почему в его стране уважают Парад Победы

Текст: Диана Ковалева
Россия является одним из самых главных партнеров для Вьетнама на мировой арене, а политическое доверие между двумя странами находится на очень высоком уровне. Об этом и многом другом на встрече с российскими журналистами в среду рассказал посол Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) в РФ Нго Дык Мань.

Дружеская беседа с представителями СМИ была приурочена к 70-й годовщине установления дипломатических отношений между Россией и СРВ. "Мы гордимся тем, что связи между нашими странами сегодня развиваются во всех областях... Мы гордимся нашими отношениями с Москвой", - заявил посол, напомнив, что Россия - первое для вьетнамцев государство, отношения с которым в 2012 году получили статус всеобъемлющего стратегического партнерства.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
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Ключевой сферой сотрудничества двух стран дипломат назвал оборонную отрасль. За прошедший год вьетнамское и российское военные ведомства провели 70 совместных мероприятий. Упор делается и на кибербезопасность.

Также Россия и Вьетнам активно сотрудничают в сфере образования: Москва ежегодно предоставляет студентам из СРВ около тысячи стипендий.

Особой "откровенностью" отличаются и контакты на уровне МИД, подчеркнул Нго Дык Мань.

Большое внимание уделяется экономической составляющей, где партнерство набирает обороты. Активно работает межправительственная комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которую возглавляют вице-премьеры двух стран. Однако в 2019 году импорт некоторых российских товаров во Вьетнам несколько снизился, что особенно касается поставок железа и пшеницы. По мнению посла, это произошло потому, что вьетнамские и российские предприниматели еще не до конца осознали всю широту возможностей, которые открывает соглашение о зоне свободной торговли ЕАЭС.

Он также рассказал о росте туристического потока из России во Вьетнам и наоборот. По его словам, количество граждан СРВ, которые путешествуют в РФ, растет с каждым годом, а число россиян, посетивших Вьетнам в 2019 году, достигло 650 тысяч.

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Во время встречи разговор зашел и о грядущей 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По словам посла, секретарь компартии Вьетнама и президент страны Нгун Фу Чонг уже принял приглашение российского лидера Владимира Путина посетить Москву 9 мая. Нго Дык Мань рассказал, почему для его страны этот день тоже имеет большое значение. "В параде на Красной площади в 1941 году участвовали семеро вьетнамцев, которые впоследствии получили звания", - рассказал дипломат. Кроме того, окончание Второй мировой войны для его государства ознаменовало и обретение независимости.

В мире Юго-Восточная Азия Вьетнам 75-летие Победы

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