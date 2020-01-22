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22.01.2020 15:47
Рубрика: Общество

Пожары в Австралии обнажили неизвестные следы древней цивилизации

Текст: Юрий Гень

Катастрофические пожары в Австралии неожиданно обнажили неизвестную ранее систему древних каналов и каменных домов на юго-западе австралийского штата Виктория. Речь идет о цивилизации, созданной жителями региона Гундитжмара еще 6600 лет назад, сообщает австралийское ABC News.

Уже установлено, что обнаруженные постройки аборигенов Гундитжмара старше, чем древнеегипетские пирамиды. Коренные жители этого региона создали сложную сеть каналов, выложенных камнем и использовавшихся для ловли угрей. Жилища аборигенов также часто являлись каменными.

Фото: Hurriyet Daily News
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Ученые ранее знали о древней системе аквакультуры этого региона, однако обрушившиеся на Австралию пожары обнажили неизвестные до этого следы древней цивилизации. Причем в совершенно ином масштабе, о котором прежде не подозревали. Раньше система каналов и фрагменты жилищ были скрыты под буйной растительностью Австралии. После пожаров они оказались хорошо видны.

Теперь новое открытие будет исследоваться археологами. Ученые уже проводят аэрофотосъемку с использованием специализированного программного обеспечения. Не исключено, что культура аборигенов Гундитжмара окажется гораздо более развитой и сложной, чем это считалось прежде, считают археологи.

Известно, что коренной народ Гундитжмара создал одну из крупнейших и старейших в мире сетей аквакультуры. Их древняя система имеет сложную серию каменных каналов и бассейнов, предназначенных для ловли угрей. В 2019 года район был добавлен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники Лесные пожары в Австралии

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