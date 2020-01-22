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22.01.2020 09:39
Рубрика: В мире

Президент Казахстана приедет в Москву на празднование 75-летие Победы

Текст: Марина Алешина

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует встретить 75-летие Победы в Москве. Это подтвердил пресс-секретарь главы республики агентству ТАСС.

Фото: Facebook/Maria.zakharova.167
Премьер Индии Нарендра Моди приедет в Москву на День Победы

Как известно, предстоящий 9 мая 2020 года Парад Победы будет юбилейным. По такому случаю Россия направила приглашение лидерам широкого круга государств (в том числе союзнических держав) - главе США Дональду Трампу, который ранее сам изъявлял желание посетить Москву, премьеру Великобритании Борису Джонсону и президенту Франции Эмманюэлю Макрону, уже подтвердившему участие.

Из европейских политиков также откликнулись глава Чехии Милош Земан и его болгарский коллега Румен Радев. Пока не ясно, приедет ли в Россию канцлер Германии Ангела Меркель. В Москве ждут руководителей стран СНГ и ШОС. Положительный ответ получен из Еревана и Минска, а также Белграда, Нью-Дели, Гаваны и Каракаса.

В мире экс-СССР Казахстан 75-летие Победы

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