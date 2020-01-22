Президент поручил создать базу данных пациентов с потерей памяти

В России появится единая федеральная базы данных пациентов, находящихся в медицинских организациях без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, и малолетних детей. Такое поручение дал правительству президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с представителями добровольческих (волонтёрских) организаций.

Кабинету министров поручается "принять меры по совершенствованию взаимодействия органов внутренних дел Российской Федерации, медицинских организаций и добровольческих (волонтёрских) организаций, занимающихся поиском пропавших людей, в части, касающейся их поиска, установления личности пациентов, находящихся в медицинских организациях без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией, и малолетних детей, а также по созданию единой федеральной базы данных таких лиц", говорится в документе, размещенном на сайте Кремля.

Срок исполнения - до 1 апреля.