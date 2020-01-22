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22.01.2020 12:58
Рубрика: В мире

Президентом Греции впервые стала женщина

Текст: Юрий Когалов
Парламент Греции поддержал кандидатуру Екатерини Сакелларопулу в качестве нового президента страны. Как передает ТАСС, таким образом, впервые в истории Греции главой государства стала женщина.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

За Сакелларопулу проголосовали 261 депутат из 294 присутствовавших. Противников у нее не было, оставшиеся 33 парламентария воздержались.

Фото: REUTERS/Yuri Gripas/File Photo
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Согласно конституции Греции, кандидатуру на пост президента выдвигает премьер-министр страны, впрочем, этим же правом обладают и парламентские фракции. "Пришло время, чтобы Греция открылась будущему", - заявил в начале января глава правительства Кириакос Мицотакис, предлагая Сакелларопулу в качестве нового главы государства. По его словам, "греческое общество все еще отмечено дискриминацией в отношении женщин".

"Теперь это меняется, начиная с верхов", - отметил премьер.

Свое кресло Сакелларопулу займет в марте, когда истекут полномочия нынешнего президента Прокописа Павлопулоса. Торжественная церемония принесения присяги состоится 14 марта.

Екатерина Сакелларопулу родилась в Салониках в 1956 году, окончила юридический факультет Афинского университета. До последнего времени Сакелларопулу была председателем Государственного совета - Верховного административного суда.

Поскольку Греция является парламентской республикой, президент выполняет в основном церемониальные функции, а основная власть принадлежит премьер-министру.

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