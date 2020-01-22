Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарации судом

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.

Поводом для таких заявлений стали фотографии, сделанные папарацци в общественном парке острова Ванкувер, где молодая семья любит гулять со своим с восьмимесячным сыном Арчи и двумя собаками.

Телеканал Sky News отмечает, что представители различных СМИ, желающие получить больше информации о жизни Гарри и Маркл, практически поселились перед въездом на частную территорию, где находится их дом, и при помощи длиннофокусных объективов пытаются сделать кадры того, что происходит внутри жилища.