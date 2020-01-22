Путин: Отраслевую систему оплаты труда нужно внедрять во всей соцсфере

Власти изучат возможность распространения отраслевой оплаты труда во всей социальной сфере, заявил президент Владимир Путин на встрече со студентами ведущих российских вузов. Сейчас переход на новые принципы готовится для системы здравоохранения.

"Нужно думать о том, как во всей социальной сфере постепенно внедрять отраслевую систему оплаты труда, - подчеркнул глава государства. - То есть укреплять там составляющую, связанную с окладом, так чтобы выплаты компенсационные и стимулирующие не терять".

Он отметил, что в образовании структура заработной платы отличается от той же медицины: нет ночных дежурств, вызовов к пациентам.

"Но все равно общие принципы надо внедрять будет. Аккуратно, но мы будем это делать", - заверил Путин.