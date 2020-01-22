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22.01.2020 21:15
Рубрика: Власть

Путин призвал регионы брать на себя часть финансирования охраны школ

Текст: Владимир Кузьмин

Регионы и муниципалитеты должны брать на себя часть расходов по оплате охраны школ, считает президент РФ Владимир Путин. Особенно такая мера поддержки актуальна для семей с низкими доходами.

"Доходы низкие, а заставляют платить еще и за охрану школы или за то, чтобы пройти курс подготовки к первому классу", - возмутился он в ходе беседы со студентами российских университетов.

Фото: Сергей Куксин
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Охрана школ, напомнил глава государства, относится к требованиям антитеррористического комитета, этому необходимо уделять внимание, но регионы должны подходить к вопросу "на основе здравого смысла и доходов семей".

"Если доходов нет, то как они будут платить? Нужно, чтобы муниципалитеты, регионы, брали на себя какую-то часть расходов по этому направлению", - заявил Путин.

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