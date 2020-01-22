Новости

Работа московской лаборатории приостановлена после решения WADA 23:11
На Украине возбудили дело из-за драки депутата с посетителем кафе 23:10
Почему бывший премьер Латвии готов "посыпать голову пеплом" 22:42
Медведев и Семак обсудили ситуацию с переходом Кокорина в "Сочи" 22:37
Вице-премьер Виктория Абрамченко назвала задачи, стоящие перед АПК 22:36
Появилось видео ДТП с машиной губернатора Ставропольского края 22:36
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров попал в ДТП 22:08
Минздрав сообщил о состоянии госпитализированных в Санкт-Петербурге 22:04
Жителям Уханя из-за коронавируса запретили покидать город 22:03
В "Единой России" опровергли введение налога для дачников 21:53
Россияне сняли из банкоматов 250 млрд рублей из-за фейковой новости 21:47
Президент поручил создать базу данных пациентов с потерей памяти 21:27
В Крыму напавший на журналиста торговец предстанет перед судом 21:18
Путин призвал регионы брать на себя часть финансирования охраны школ 21:15
Путин: Мединский продолжит работу в сфере культуры 20:54
Рязанец украл у возлюбленной машину, чтобы сделать ей подарок 20:53
Россия впервые выиграла общий зачет зимней юношеской Олимпиады 20:51
Путин пообещал "стажировать" региональные кадры на федеральных должностях 20:36
Луиджи Ди Майо оставил пост лидера Движения "5 звёзд" 20:34
В Москве обследуют авиапассажира из Таиланда в связи с коронавирусом 20:14
Белорусский пилот признал большим успехом бронзовую медаль "Дакара" 20:06
Чешский фигурист Бржезина лидирует после короткой программы на ЧЕ 19:40
Вышел трейлер финального сезона мультсериала "Войны клонов" 19:30
В Петербурге мужчина избил водителя при попытке угнать троллейбус 19:29
Путин: Отраслевую систему оплаты труда нужно внедрять во всей соцсфере 19:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как состояние экономики может снизить бедность в стране
Как состояние экономики может снизить бедность в стране
Китай готовится к встрече Нового года
Китай готовится к встрече Нового года
Пять возможных способов для инвестирования денег
Пять возможных способов для инвестирования денег
22.01.2020 23:11
Рубрика: Спорт

Работа московской лаборатории приостановлена после решения WADA

Текст: Максим Домчев

Всемирное антидопинговое агентство заявило о приостановке работы московской лаборатории на неопределенный срок.

WADA отправило в CAS уведомление о споре с РУСАДА
Фото: РИА Новости
Международный спортивный суд оценит решение WADA о несоответствии РУСАДА

Теперь московская лаборатория не имеет права выполнять работу по изучению образцов крови, которые связаны с программой биологического паспорта спортсмена. До конца дисциплинарного разбирательства это решение останется в силе. Причиной такого решения является принятое на исполкоме WADA 9 декабря постановление о том, что Российское антидопинговое агентство не соответствует кодексу организации.

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
ВАДА получит более 1 млн долларов от России в 2020 году

"Это было предсказуемо, и мы к этому готовились. Московскую антидопинговую лабораторию передали в ведение МГУ, при этом всё находится, по сути, в старом здании. К сожалению, в самом начале у нас первые проблемы были с физическими пробами, а вторые - с электронной базой данных. И эта мера предсказуемая. У нас уже сегодня отказались там принимать пробы. У нас отработана логистика, сейчас везем пробы в иностранные лаборатории. Это добавляет стоимость", - сказал генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус РИА Новости.

По его словам, сейчас изучаются разные варианты транспортировки проб в зарубежные лаборатории. Среди вариантов - лаборатории в Кельне, Генте, Стокгольме, Риме и в Польше.

Спорт Спортивная жизнь Допинг Спортивные организации WADA

Главное сегодня

Формирование нового правительства России
Путин объяснил цель двух поправок в Конституцию
Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады
Минздрав сообщил о состоянии госпитализированных в Санкт-Петербурге
Возможности системы ПРО Москвы раскрыли в Минобороны
НХЛ
НХЛ
Панарин из-за травмы пропустит Матч всех звезд НХЛ
ММА
ММА
Александр Емельяненко арестован за пьяный дебош в Анапе