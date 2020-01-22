Работа московской лаборатории приостановлена после решения WADA

Всемирное антидопинговое агентство заявило о приостановке работы московской лаборатории на неопределенный срок.

Теперь московская лаборатория не имеет права выполнять работу по изучению образцов крови, которые связаны с программой биологического паспорта спортсмена. До конца дисциплинарного разбирательства это решение останется в силе. Причиной такого решения является принятое на исполкоме WADA 9 декабря постановление о том, что Российское антидопинговое агентство не соответствует кодексу организации.

"Это было предсказуемо, и мы к этому готовились. Московскую антидопинговую лабораторию передали в ведение МГУ, при этом всё находится, по сути, в старом здании. К сожалению, в самом начале у нас первые проблемы были с физическими пробами, а вторые - с электронной базой данных. И эта мера предсказуемая. У нас уже сегодня отказались там принимать пробы. У нас отработана логистика, сейчас везем пробы в иностранные лаборатории. Это добавляет стоимость", - сказал генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус РИА Новости.

По его словам, сейчас изучаются разные варианты транспортировки проб в зарубежные лаборатории. Среди вариантов - лаборатории в Кельне, Генте, Стокгольме, Риме и в Польше.