Разработавший для ЦРУ методику пыток психолог дал показания суду

На американской военной базе Гуантанамо накануне начались предварительные судебные слушания по обвинению пяти пойманных спецслужбами США организаторов террористических атак 11 сентября 2001 года, в ходе которых в Вашингтоне и Нью-Йорке погибли почти 3 тысячи человек.

На первом заседании впервые слово было предоставлено бывшему военному психологу Джеймсу Митчеллу, который в качестве подрядчика ЦРУ разработал для Лэнгли систему изощренных методов выбивания показаний из подозреваемых в терроризме.

Методика, названная впоследствии "усиленными методами дознания" и квалифицированная ООН в качестве пытки, активно применялась ЦРУ и ФБР "в работе" с подозреваемыми в терроризме в 2003-2009 годах. С помощью таких "допросов с пристрастием", проходивших без суда и следствия, спецслужбы США стремились получить разведывательные данные о замыслах международных террористических ячеек.

"Я подозревал с самого начала, что окажусь здесь", - заявил суду психолог Митчелл. Он и его напарник - отставной специалист в области психологии Джон Джессен - являются главными авторами одобренных администрацией президента США Джорджа Буша-младшего садистских способов физического и психологического давления на заключенных. По предложению указанных психологов, подозреваемых запирали в сверхмалом пространстве, били об стены, сажали в коробки с насекомыми, лишали сна и заливали дыхательные пути водой, имитируя таким образом утопление.

Суть такого "дознания", по словам Митчелла, заключалась в "причинении боли человеку до тех пор, пока он не скажет то, что вы от него хотите узнать, а затем причинении еще большей боли для того, чтобы узнать не врет ли он".

В ходе судебного заседания Джеймс Митчелл признал, что в ряде случаев он был "неспособен остановить чрезмерно увлекшихся" пытками высокопоставленных военных. "Когда людям дают возможность применять меры принуждения, со временем они усиливаются. Это обечеловечивало заключенных", - заявил свидетель. Вместе с тем, по его словам, все действия совершались в "легальных рамках" и были призваны обеспечить интересы национальной безопасности США.

Как было установлено ранее, этот психолог лично участвовал в имитации утопления заключенных и неоднократно проделывал такие манипуляции с Халидом Шейхом Мохаммедом - одним из организаторов терактов 9/11. Об этом и других подробностях разработки системы пыток по заказу ЦРУ сам Митчелл написал в 2016 году в своей книге "Жесткое дознание", проданной в количестве 50 тысяч экземпляров.

В итоге правозащитники в США не раз обвиняли, как американское правительство, так и указанного психолога в нарушении законов морали и профессиональной этики. Однако, отвечая на вопросы суда, Джеймс Митчелл заявил, что все обвинения в его адрес являются неправдой. По его словам, он участвует в нынешнем процессе над обвиняемыми в терроризме исключительно ради семей жертв терактов 9/11. В случае признания вины, Халиду Шейху Мохаммеду и четырем его подельникам грозит высшая мера наказания.