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Разработавший для ЦРУ методику пыток психолог дал показания суду 17:47
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22.01.2020 17:47
Рубрика: В мире

Разработавший для ЦРУ методику пыток психолог дал показания суду

Текст: Александр Гусаров

На американской военной базе Гуантанамо накануне начались предварительные судебные слушания по обвинению пяти пойманных спецслужбами США организаторов террористических атак 11 сентября 2001 года, в ходе которых в Вашингтоне и Нью-Йорке погибли почти 3 тысячи человек.

На первом заседании впервые слово было предоставлено бывшему военному психологу Джеймсу Митчеллу, который в качестве подрядчика ЦРУ разработал для Лэнгли систему изощренных методов выбивания показаний из подозреваемых в терроризме.

Методика, названная впоследствии "усиленными методами дознания" и квалифицированная ООН в качестве пытки, активно применялась ЦРУ и ФБР "в работе" с подозреваемыми в терроризме в 2003-2009 годах. С помощью таких "допросов с пристрастием", проходивших без суда и следствия, спецслужбы США стремились получить разведывательные данные о замыслах международных террористических ячеек.

Фото: AP Photo/Alex Brandon
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"Я подозревал с самого начала, что окажусь здесь", - заявил суду психолог Митчелл. Он и его напарник - отставной специалист в области психологии Джон Джессен - являются главными авторами одобренных администрацией президента США Джорджа Буша-младшего садистских способов физического и психологического давления на заключенных. По предложению указанных психологов, подозреваемых запирали в сверхмалом пространстве, били об стены, сажали в коробки с насекомыми, лишали сна и заливали дыхательные пути водой, имитируя таким образом утопление.

Суть такого "дознания", по словам Митчелла, заключалась в "причинении боли человеку до тех пор, пока он не скажет то, что вы от него хотите узнать, а затем причинении еще большей боли для того, чтобы узнать не врет ли он".

В ходе судебного заседания Джеймс Митчелл признал, что в ряде случаев он был "неспособен остановить чрезмерно увлекшихся" пытками высокопоставленных военных. "Когда людям дают возможность применять меры принуждения, со временем они усиливаются. Это обечеловечивало заключенных", - заявил свидетель. Вместе с тем, по его словам, все действия совершались в "легальных рамках" и были призваны обеспечить интересы национальной безопасности США.

Как было установлено ранее, этот психолог лично участвовал в имитации утопления заключенных и неоднократно проделывал такие манипуляции с Халидом Шейхом Мохаммедом - одним из организаторов терактов 9/11. Об этом и других подробностях разработки системы пыток по заказу ЦРУ сам Митчелл написал в 2016 году в своей книге "Жесткое дознание", проданной в количестве 50 тысяч экземпляров.

В итоге правозащитники в США не раз обвиняли, как американское правительство, так и указанного психолога в нарушении законов морали и профессиональной этики. Однако, отвечая на вопросы суда, Джеймс Митчелл заявил, что все обвинения в его адрес являются неправдой. По его словам, он участвует в нынешнем процессе над обвиняемыми в терроризме исключительно ради семей жертв терактов 9/11. В случае признания вины, Халиду Шейху Мохаммеду и четырем его подельникам грозит высшая мера наказания.

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