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Realme выпустит супербюджетные беспроводные наушники

Текст:   Виктория Чернышева
22.01.2020,  
13:17
Фото: fccid.io Фото: fccid.io
Фото: fccid.io

Компания Realme в ближайшее время представит новые TWS-наушники, которые будут еще дешевле гарнитуры Buds Air. Модель уже зарегистрирована в Национальной комиссии связи Тайваня.

Название новинки - Buds Air Neo. От предшественников (Buds Air поступили в продажу в декабре) внешне наушники практически ее отличаются - у них тот же дизайн в стиле Apple с удлиненной ножкой. Заряжаться гаджет будет в схожем кейсе.

Однако, как уточняет портал XDA-Developers, кое-какие изменения все же есть. В новой гарнитуре для зарядки будет использоваться порт microUSB, а не USB Type-C, как на Realme Buds Air. Именно это позволит сделать новинку более дешевой.

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Также не исключено, что у Buds Air Neo не будет беспроводной зарядки.

Первое поколение Realme Buds Air уже завоевало популярность благодаря приличному звуку и технологии усиления басов. Наушники защищены от попадания влаги и пыли, поддерживают подключение по Bluetooth 5.0 Realme Buds Air, поставляются с интеллектуальными опциями подключения, основанными на новом чипсете R1.

Также пара оснащена поддержкой Google Assistant и Siri для работы в режиме громкой связи и сенсорного управления. Наушники имеют функцию приостановки музыки, если их снять, и возобновления работы, когда их снова надевают.

Стоимость аксессуара - около 3,5 тысячи рублей.

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