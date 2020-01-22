В Башкирии арестованный подросток умер в медсанчасти ФСИН

Следователи выясняют причину смерти 17-летнего подследственного, который умер, находясь в медсанчасти УФСИН по Башкирии.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСИН, скончавшийся провел несколько месяцев под арестом по делу об угоне машины. 15 января в связи с ухудшением самочувствия его направили в терапевтическое отделение МСЧ-2 ФСИН России, где он получил необходимое лечение. Однако это не помогло: произошла остановка сердечной деятельности и дыхания, а реанимационные мероприятия результатов не дали.

- Мы проводим доследственную проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - уточнил подробности старший помощник руководителя следственного управления СКР по РБ Евгений Каневский.