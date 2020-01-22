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22.01.2020 20:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Абызову оставили стражу

Арест экс-министру продлили
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 13(8067)
Басманный районный суд Москвы рассмотрел срок содержания в следственном изоляторе бывшего министра по делам Открытого правительства РФ Михаилу Абызову.

И если следователи настаивали именно на продлении такой меры пресечения еще на три месяца, до 26 марта, то его защита пыталась убедить суд, что экс-чиновник заслуживает как максимум домашнего ареста. Адвокаты предлагали выпустить Абызова из СИЗО под подписку о невыезде, убеждая, что он вовсе не виновен. И предоставили справку, что у клиента в изоляторе развился невроз.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Суд арестовал деньги Абызова

Обвинение настаивало, что главный фигурант уголовного дела виновен в организации преступного сообщества, особо крупном мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов. Такие преступления прописаны в нескольких статьях Уголовного кодекса РФ. И предполагается по этим статьям закона суровое наказание - до 15 лет лишения свободы.

А вообще против Абызова возбуждено уже три уголовных дела. Вместе с Абызовым по делу о мошенничестве проходит ряд других фигурантов, в том числе гендиректор российской бизнес-группы "Ру-Ком", президент Новосибирской региональной федерации самбо Николай Степанов, его зам по "Ру-Кому" Михаил Русаков и еще несколько человек.

По версии следствия, в период с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество.

По данным следствия, бывший министр с соучастниками, членами организованного преступного сообщества, обманули акционеров АО "Сибирская энергетическая компания" ("Сибэко") и АО "Региональные электрические сети" ("РЭС")", которые на территории Новосибирской области производят и передают электроэнергию. За счет мошенничества были похищены денежные средства компаний как минимум на четыре миллиарда рублей.

Следствие считает, что все эти деньги криминальными путями были выведены в офшорные зоны за границу и там растворились.

Следствие считает Абызова виновным в крупном мошенничестве и еще нескольких преступлениях

В частности, следы этих денег были обнаружены на Кипре.

Кроме того, предварительно установило следствие, будучи министром, Абызов нарушил запрет на занятие предпринимательской деятельностью и руководил принадлежащими ему компаниями, которые в 2018 году осуществили сделку по продаже принадлежащих им акций "Сибэко" двум другим компаниям - АО "Кузбассэнерго" и АО "ХСРК".

Один из пособников Абызова скрылся от следствия

Полученные от этой сделки деньги, около 32 миллиардов рублей, следствие расценивает как денежную сумму, приобретенную в результате совершения преступления и впоследствии легализованную.

Абызов отрицает все обвинения.

Всего по этому делу проходят семь фигурантов. Басманный суд столицы заключил под стражу еще одного фигуранта, бухгалтера Екатерину Заяц. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере в составе преступного сообщества.

По словам следователя по особо важным делам Сергея Степанова, Заяц "неофициально осуществляла деятельность в так называемом московском офисе, направленную на обогащение Абызова, совместно с Тяном, который скрылся".

Срок следствия по делу бывшего министра Михаила Абызова продлен до конца июля, сообщил в среду следователь в судебном заседании.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия Правосудие Следствие Власть Право Уголовное право Судебная власть Суды общей юрисдикции Басманный суд Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Уголовное дело экс-министра Михаила Абызова

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