Две тысячи пар поженятся в Москве в "красивые" даты февраля

Около двух тысяч пар подали в Москве заявления, чтобы сыграть свадьбу 2, 20 и 22 февраля. В комбинации со вторым месяцем и 2020 годом эти числа образуют даты, традиционно популярные среди влюбленных.

Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе управления ЗАГС Москвы. Больше всего заявлений подано на 20 февраля, несмотря на то, что это будний день - четверг. Обычно по рабочим дням браки регистрируют только Дворцы бракосочетания, однако из-за большого числа желающих пожениться можно будет и в отделах ЗАГС. Заявления на эту дату подали более тысячи пар.

Чуть меньше, свыше 750 заявлений, подано для женитьбы 22 февраля. В этот день будут работать все площадки для регистрации, включая необычные места, например Московский планетарий.

Меньше всего пар выбрали 2 февраля - подано более 160 заявлений. Брак в этот день можно будет зарегистрировать во Дворцах бракосочетания № 1 и № 3, № 5, а также в Гагаринском и Шипиловском отделах ЗАГС.