Вот уже два года двести костромских садоводов пытаются добиться от властей, чтобы к некоммерческому садоводческому товариществу (НСТ) "Рассвет" вернули дорогу. Владелец одного из участков перекопал проезд к домам и захватил выход к Волге.

Через бетонно-каменную ограду нравится прыгать только собакам, а вот старики и дети с трудом могут ее преодолеть. Фото: Анна Скудаева

- Наше садоводческое товарищество существует с 1966 года. Участки здесь мы получали от завода "Рабочий металлист". Потом предприятие развалилось, осталось НСТ "Рассвет". Мы находимся в городской черте. Для многих садовые домики - это единственное жилье, - поясняет председатель НСТ "Рассвет" Дмитрий Щелоков.

Злоключения садоводов начались в 2017 году, когда угловой участок в товариществе купил новый владелец, затеявший большую стройку. Вместо скромного садового домика он построил особняк, перенес в сторону дороги забор, увеличив таким образом площадь участка.

Затем пригородил к своему наделу еще один кусок земли, прилегающий к Волге. На площадку садовод привез несколько тонн земли для обустройства личного пирса, а по периметру поставил забор. Дорога, ведущая к остальным 200 садам НСТ "Рассвет", оказалась перекрыта.

Вместе с дорогой садоводы лишились технического проезда для пожарных машин и карет скорой помощи, а заодно - и доступа к обслуживанию газопровода и электросетей, проложенных вдоль перекрытой дороги.

Попытки договориться с новым соседом ни к чему хорошему не привели. Пенсионерам из "Рассвета" новый землевладелец ответил, что ему не нравится, когда другие ездят мимо его дома.

- Один человек захватил дорогу, предназначенную для всего сада. "Моя хата с краю": провел себе газ, а остальным все перекрыл - и хоть трава не расти! - возмущаются рассветовцы.

Сады в костромском поселке Козелино расположены на самом берегу Волги. Дачный забор НСТ "Рассвет" и урез воды разделяют грунтовая дорога и природная полоса шириной около 50 метров. Желающих установить себе домик в этом живописном месте в последние годы было немало. Однако по закону эта прибрежная земля имеет статус озелененной территории специального назначения, на которой застройка и любая другая хозяйственная деятельность запрещены.

Вместе с дорогой садоводы лишились технического проезда для пожарных машин и карет скорой помощи

Все эти годы запрет соблюдался. Но два года назад новый садовод сделал "ход конем": сначала он пожаловался властям, что грунтовая дорога вдоль берега, ведущая к домам, "проходит в водоохранной зоне и создает предпосылки для возникновения мусорных свалок". В ответ на его жалобу чиновники мэрии "устранили нарушения", перекрыв дорогу к садам бетонными блоками. Дачникам дали письменный ответ, что в НСТ "имеется альтернативный проезд".

А затем случилось невообразимое: владелец углового участка привез на берег Волги несколько грузовиков земли, натаскал камней и окончательно замуровал проезд для соседей бетонным забором, увеличив таким образом размер своего земельного участка вдвое - до самой Волги. А для 200 человек осталась лишь "альтернативная" тропка.

Когда я приехала в НСТ "Рассвет", обескураженные дачники показали мне свой "альтернативный проезд". Он представляет собой узкую дорожку внутри периметра между дачными домиками, проезжую только в летнее время.

- Эта дорожка настолько узкая, что ни один тракторист не соглашается сюда заезжать и ее чистить. На случай ЧП мы оказались без защиты, - сетует пенсионерка Галина Христофорова.

Увидев на волжском берегу грузовики, сваливающие к самой воде землю неизвестного происхождения, председатель садоводческого товарищества забил тревогу.

- С территории бывшего химзавода на улице Речной сейчас вывозят токсичную землю. Что, если эта земля оттуда? Я жаловался везде, но получил лишь отписки. А проблема так и не решена, - беспокоится Дмитрий Щелоков.

Получить комментарий владельца проблемного участка не удалось: на встречу с соседями и корреспондентом "РГ" хозяин огороженного забором "дома-крепости" не вышел.

В мэрии Костромы в ответ на запрос "РГ" пояснили, что в июле 2018 года поступило заявление от костромича о предоставлении в долгосрочную аренду земельного участка на берегу Горьковского водохранилища напротив садового участка N 52 НСТ "Рассвет" для обустройства пирса. Заявителю отказали. Однако когда специалисты управления муниципальных инспекций выехали на место, то увидели, что стройка незаконного пирса идет полным ходом.

"По результатам проверки инициатора стройки оштрафовали на тысячу рублей. Кроме этого, ему выдали предписание в срок до 16 февраля 2020 года устранить нарушения", - пояснили в мэрии.

- Мы не верим, что наш сосед выполнит предписание добровольно. А чиновники нам помогать не торопятся, - сетуют пенсионеры. - Видимо, нам еще долго придется ждать обещанной газификации и носить все стройматериалы на руках.

Комментарий

Ольга Кокоулина, начальник отдела по работе со СМИ администрации города Костромы:

- Накатанная дорога вдоль садовых участков не входит в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения. В целях недопущения организации мусорных свалок и движения транспорта в водоохранной зоне были установлены бетонные блоки. Основанием послужило обращение гражданина в природоохранную прокуратуру. Альтернативный подъезд к садовым участкам НСТ "Рассвет" возможен со стороны 1-го проезда Коминтерна. Между тем специалисты управления муниципальных инспекций повторно обследовали вышеуказанную территорию и выявили факт проведения земляных работ по устройству подпорной стенки без оформления разрешения. Производителю работ направлено уведомление о явке в управление для дачи объяснения и принятия процессуального решения.