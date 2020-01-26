Кто поможет в Москве в борьбе с никотиновой зависимостью

Я, курильщик с 11-летним стажем, попасть в число счастливчиков, отказавшихся от этой вредной привычки, пока так и не смог. Бросить пытался, раз даже полгода продержался. А потом взялся за старое, сам себе объяснив: не хватает мотивации в пользу здорового образа жизни. И вот новая попытка. Двенадцатый день отказа от табака... Пустить дым в легкие хотелось так, что хоть бычки с асфальта подбирай. И тут я узнал, что в каждом округе столицы при центре здоровья работает кабинет отказа от курения. Не очень-то веря, что там помогут, все-таки отправился туда. И вот что из этого вышло.
Вы скоро умрете
Центр здоровья, где работает антитабачный кабинет, оказался недалеко от моего дома - на 1-й Прогонной улице. Очереди ждать не пришлось, врач принял сразу. Я настроен был на консультацию и некий готовый рецепт, который поможет мне облегчить муки расставания с табаком. Не тут-то было! "Сначала нужно провести комплексное исследование организма, чтобы получить представление о работе всех систем и органов, на которые уже мог повлиять табак, - встретила меня заведующая центром здоровья ГБУЗ КДЦ N2 Фатима Алиева. - Вначале замерим рост, вес, объем талии, бедер и плеч. Затем силу мышц кистей рук методом динамометрии. Так выводятся общие параметры, которые необходимо учесть при разработке индивидуальной схемы вашего лечения". Ну что ж, надо так надо.
Далее последовало более профильное обследование. С помощью специального прибора, напоминающего алкотестер, мне измерили содержание окиси углерода в выдыхаемом воздухе и карбоксигемоглобина (соединение гемоглобина и угарного газа) в крови. Потом жизненный объем легких и так называемый форсированный выдох. Компьютер, к которому подключен аппарат, автоматически фиксировал любые отклонения.
На следующем этапе медики взялись за скрининг сосудов. На руки и на ноги одновременно надели манжеты, которые оценили работу всей сосудистой системы. Затем наступил черед проверки на кардиовизоре. Этот прибор, объяснили мне, насквозь видит сердце пациента и создает его 3D-модель, фиксируя любые аномалии. Но и это было еще не все. С помощью биоимпедансометрии мне посчитали соотношение жировой и мышечной ткани, а также количество жидкости в организме. Оказывается, именно этот метод позволяет поставить такой диагноз, как ожирение - для курильщика он уже почти приговор. Высчитывается индекс массы тела, процент содержания жировой ткани, скелетно-мышечной и активной клеточной массы, скорость обмена веществ.
А вот и результаты. Врач порадовал: с сердцем полный порядок, а с таким индексом массы тела, как у меня, можно выступать на Олимпийских играх. Так что ж, выходит, я зря затеял все это? Можно и дальше было курить? Как бы не так! Подкачали легкие. "Вам 26 лет, а вашим легким уже 52 года. Такими темпами скоро разовьется ХОБЛ - хроническая обструктивная болезнь легких. Долго с этим не живут..." - беспощадно заключил врач-терапевт Владимир Рябыкин. И терпеливо объяснил: "А что вы хотели? Помимо никотина вашу дыхательную систему больше 10 лет засоряли метанол, ацетон, мышьяк, кадмий, смола, свинец, аммиак, бензол и формальдегид...Так что удивляться нечему".
Что будет дальше?
Но есть и положительная новость. Шанс вернуть здоровье для меня еще не потерян. Надо только бросить курить. "Полностью организм восстанавливается за пять лет. Сумеете совладать с собой? Значит, все будет хорошо", - попытался успокоить меня доктор. Но как же избавиться от привычки, если большая часть дня проходит в мыслях о сигарете, а от табачного дыма на улице вообще теряется рассудок? "Сложно первые три недели. Это самое опасное для срыва время. Если сейчас вы уже не курите 12 дней, то потерпеть осталось совсем чуть-чуть", - сказал Рябыкин. По его словам, похвастаться, что полностью побороли зависимость, можно лишь спустя полгода. До этого риск рецидива все равно достаточно велик.
Перешли к конкретным советам. Например, желание покурить лучше всего компенсировать чем-то другим. Но только не электронными сигаретами и не дай бог модным сейчас снюсом: "Все это тот же самый никотин. Меняется только способ его доставки". А вот шоколадка или мармелад - отличный вариант. Тем более что в сладком есть гормон радости, который на время перекроет поток табачных мыслей. Как курильщику с большим стажем, выписали мне и успокаивающие таблетки. Если еще более злостным курякам и этого мало, придется принимать препараты, формирующие отвращение к табаку. Приводить названия средств не будем: во-первых, это будет рекламой, а во-вторых, без рекомендации врача пить их все равно ни в коем случае нельзя.
Но бывают и совсем тяжелые случаи с запредельной зависимостью (мне, вопреки ожиданиям, диагностировали слабую степень по тесту Фагерстрема). Людей, у которых буквально каждая клеточка тела наполнена никотином, увещевания и таблетки не спасут. Из антитабачного кабинета их направляют прямиком в Центр профилактики и лечения табачной зависимости на Армавирской улице. Там уже процедурный подход: иглорефлексотерапия, физио- и психотерапия и так далее. Но если у пациента нет твердого желания бросить курить, медики и там окажутся бессильны.
Подарок отцу
О том, чтобы я бросил курить, давно мечтают мои родители. В день выхода этой газеты день рождения у моего папы. Так что признаюсь: сил в борьбе с этой вредной привычкой мне во многом придает желание сделать ему такой антисигаретный подарок. Подарки назад не забирают, а значит, и мне браться за старое больше никак нельзя.
Воля к жизни
Все лечение и консультации в столице абсолютно бесплатны. Главное найти в себе волю дойти до врача. В кабинетах по отказу от курения и в профильном центре работают настоящие профессионалы. Причем некоторые специалисты, как, например, доктор Рябыкин, который дал мне "антитабачный пинок", в прошлом и сами были курильщиками. Поэтому мучения и переживания человека, только-только вставшего на бестабачные рельсы, им знакомы не понаслышке. Как и знание той степени твердости, с которой нужно подходить к делу.