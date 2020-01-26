Кто поможет в Москве в борьбе с никотиновой зависимостью

За последние 10 лет распространенность курения среди россиян снизилась с 40% до 28%.

Я, курильщик с 11-летним стажем, попасть в число счастливчиков, отказавшихся от этой вредной привычки, пока так и не смог. Бросить пытался, раз даже полгода продержался. А потом взялся за старое, сам себе объяснив: не хватает мотивации в пользу здорового образа жизни. И вот новая попытка. Двенадцатый день отказа от табака... Пустить дым в легкие хотелось так, что хоть бычки с асфальта подбирай. И тут я узнал, что в каждом округе столицы при центре здоровья работает кабинет отказа от курения. Не очень-то веря, что там помогут, все-таки отправился туда. И вот что из этого вышло.

Вы скоро умрете

Центр здоровья, где работает антитабачный кабинет, оказался недалеко от моего дома - на 1-й Прогонной улице. Очереди ждать не пришлось, врач принял сразу. Я настроен был на консультацию и некий готовый рецепт, который поможет мне облегчить муки расставания с табаком. Не тут-то было! "Сначала нужно провести комплексное исследование организма, чтобы получить представление о работе всех систем и органов, на которые уже мог повлиять табак, - встретила меня заведующая центром здоровья ГБУЗ КДЦ N2 Фатима Алиева. - Вначале замерим рост, вес, объем талии, бедер и плеч. Затем силу мышц кистей рук методом динамометрии. Так выводятся общие параметры, которые необходимо учесть при разработке индивидуальной схемы вашего лечения". Ну что ж, надо так надо.

А эти манжеты позволяют оценить работу всей сосудистой системы человека. Фото: Александр Корольков

Далее последовало более профильное обследование. С помощью специального прибора, напоминающего алкотестер, мне измерили содержание окиси углерода в выдыхаемом воздухе и карбоксигемоглобина (соединение гемоглобина и угарного газа) в крови. Потом жизненный объем легких и так называемый форсированный выдох. Компьютер, к которому подключен аппарат, автоматически фиксировал любые отклонения.

Если у пациента нет твердого желания бросить курить, то медики бессильны

На следующем этапе медики взялись за скрининг сосудов. На руки и на ноги одновременно надели манжеты, которые оценили работу всей сосудистой системы. Затем наступил черед проверки на кардиовизоре. Этот прибор, объяснили мне, насквозь видит сердце пациента и создает его 3D-модель, фиксируя любые аномалии. Но и это было еще не все. С помощью биоимпедансометрии мне посчитали соотношение жировой и мышечной ткани, а также количество жидкости в организме. Оказывается, именно этот метод позволяет поставить такой диагноз, как ожирение - для курильщика он уже почти приговор. Высчитывается индекс массы тела, процент содержания жировой ткани, скелетно-мышечной и активной клеточной массы, скорость обмена веществ.

Благодаря кардиовизору врачи могут насквозь увидеть сердце курильщика. Прибор создает 3D-модель органа и фиксирует любые аномалии. Фото: Александр Корольков

А вот и результаты. Врач порадовал: с сердцем полный порядок, а с таким индексом массы тела, как у меня, можно выступать на Олимпийских играх. Так что ж, выходит, я зря затеял все это? Можно и дальше было курить? Как бы не так! Подкачали легкие. "Вам 26 лет, а вашим легким уже 52 года. Такими темпами скоро разовьется ХОБЛ - хроническая обструктивная болезнь легких. Долго с этим не живут..." - беспощадно заключил врач-терапевт Владимир Рябыкин. И терпеливо объяснил: "А что вы хотели? Помимо никотина вашу дыхательную систему больше 10 лет засоряли метанол, ацетон, мышьяк, кадмий, смола, свинец, аммиак, бензол и формальдегид...Так что удивляться нечему".

Что будет дальше?

Но есть и положительная новость. Шанс вернуть здоровье для меня еще не потерян. Надо только бросить курить. "Полностью организм восстанавливается за пять лет. Сумеете совладать с собой? Значит, все будет хорошо", - попытался успокоить меня доктор. Но как же избавиться от привычки, если большая часть дня проходит в мыслях о сигарете, а от табачного дыма на улице вообще теряется рассудок? "Сложно первые три недели. Это самое опасное для срыва время. Если сейчас вы уже не курите 12 дней, то потерпеть осталось совсем чуть-чуть", - сказал Рябыкин. По его словам, похвастаться, что полностью побороли зависимость, можно лишь спустя полгода. До этого риск рецидива все равно достаточно велик.

Перешли к конкретным советам. Например, желание покурить лучше всего компенсировать чем-то другим. Но только не электронными сигаретами и не дай бог модным сейчас снюсом: "Все это тот же самый никотин. Меняется только способ его доставки". А вот шоколадка или мармелад - отличный вариант. Тем более что в сладком есть гормон радости, который на время перекроет поток табачных мыслей. Как курильщику с большим стажем, выписали мне и успокаивающие таблетки. Если еще более злостным курякам и этого мало, придется принимать препараты, формирующие отвращение к табаку. Приводить названия средств не будем: во-первых, это будет рекламой, а во-вторых, без рекомендации врача пить их все равно ни в коем случае нельзя.

Но бывают и совсем тяжелые случаи с запредельной зависимостью (мне, вопреки ожиданиям, диагностировали слабую степень по тесту Фагерстрема). Людей, у которых буквально каждая клеточка тела наполнена никотином, увещевания и таблетки не спасут. Из антитабачного кабинета их направляют прямиком в Центр профилактики и лечения табачной зависимости на Армавирской улице. Там уже процедурный подход: иглорефлексотерапия, физио- и психотерапия и так далее. Но если у пациента нет твердого желания бросить курить, медики и там окажутся бессильны.

Кстати

Подарок отцу

О том, чтобы я бросил курить, давно мечтают мои родители. В день выхода этой газеты день рождения у моего папы. Так что признаюсь: сил в борьбе с этой вредной привычкой мне во многом придает желание сделать ему такой антисигаретный подарок. Подарки назад не забирают, а значит, и мне браться за старое больше никак нельзя.

Справка "РГ"

Воля к жизни

Все лечение и консультации в столице абсолютно бесплатны. Главное найти в себе волю дойти до врача. В кабинетах по отказу от курения и в профильном центре работают настоящие профессионалы. Причем некоторые специалисты, как, например, доктор Рябыкин, который дал мне "антитабачный пинок", в прошлом и сами были курильщиками. Поэтому мучения и переживания человека, только-только вставшего на бестабачные рельсы, им знакомы не понаслышке. Как и знание той степени твердости, с которой нужно подходить к делу.