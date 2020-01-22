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22.01.2020 00:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Крысиные бега

Москвичи отказываются от талисманов наступившего года
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 11(8065)
Домашние крысы, которых перед Новым годом раскупали в качестве талисмана, быстро оказались ненужным подарком и уже бегают во дворах жилых домов. Как спасти несчастных грызунов, выяснил корреспондент "РГ".

"Российская газета" уже писала о нездоровом ажиотаже, возникшем в Москве, да и в целом по стране накануне года Белой Металлической Крысы. Начитавшись китайских гороскопов, многие вдруг решили: грызуны непременно принесут в дом богатство. Вразумить людей пытались и ветеринары, и зоологи. Ведь крысы ничем не отличаются от тех же собак и кошек - требуют каждодневного ухода и внимания. Приемы у ветеринара, клетка, корм, наполнители, миски - все стоит денег. К тому же крысы живут недолго - года два-три, страдают онкологическими заболеваниями и часто от этого умирают. К советам, как оказалось, прислушались не все. Волонтеры из Сообщества помощи крысам этого ждали, потому еще до Нового года запустили "горячую линию": 8 (800) 444-16-03. Работает на всю страну. В Москве и Подмосковье, например, уже спасено более 40 зубастых питомцев. Но это только начало, предупреждают волонтеры.

Фото: Татьяна Кравченко/ РГ
Как крысы помогают научному сообществу

- Впереди еще китайский новый год - по большому счету, год Крысы еще не наступил. Плюс те, кому дарили грызунов 1 января, как раз за три-четыре недели успевают наиграться, разочароваться или распознать аллергию. Конечно, животное становится в доме нежеланным, - объяснила "РГ" волонтер "горячей линии" Мария Егорова. - Некоторые люди, позвонившие нам, открыто говорят: забирайте или выкинем, крыса нам не нужна.

Крысы ничем не отличаются от собак и кошек - требуют ухода и внимания

Брошенные на улице крысы, напоминает Мария Егорова, долго не протянут. Максимум месяц, но чаще пару дней. "Слишком много опасностей вне дома, - отмечает волонтер. - Дикие грызуны не терпят чужаков на своей территории. Если у самки еще есть шанс влиться в стаю, то самца в 99% случаев убивают. Кроме того, есть собаки, коты, вороны, люди..." Как же себя вести, если на глаза попалась крыса? Важно помнить: дикие грызуны обычно серого цвета и до последнего убегают от человека. Увидели декоративную? Ловите и звоните на телефон "горячей линии". В ожидании курьера крысу советуют поместить в любую емкость с доступом воздуха. Главное - насыпать туда сухой гречки, овсяных хлопьев, положить кусочек яблока, если нет возможности организовать поилку. "Ни в коем случае не нужно давать сыр, хлеб, сало и прочие продукты со стола, - подчеркивает Мария Егорова. - Не стоит также пытаться принудительно вывести крысу на контакт - животное может укусить". Важно и соблюдать правила личной гигиены - мыть руки после каждого контакта с животным.

Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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