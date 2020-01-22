Москвичи сдали на переработку более 22 тысяч новогодних елей

С 5 января жители столицы сдали на переработку уже более 22 тысяч новогодних елей, в прошлом году за это же время было собрано вдвое меньше. Об этом рассказал журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, в прошлом году собрано было за первые две недели акции всего 12 тысяч деревьев. Он напомнил, что в этом году акция "Елочный круговорот" продлится до конца февраля. Деревья у населения принимают бесплатно на более чем 400 точках. Более того, ряд точек сбора елок работает в круглосуточном режиме. Помимо елей принимают у населения сосны и пихты. Для того, чтобы сдать дерево, нужно снять с него всю мишуру и украшения, а также элементы упаковки. Среди пунктов сбора 12 находятся на особо охраняемых природных территориях, и дерево тут же могут переработать в щепу.

В 2017 году в ходе акции было собрано 565 новогодних деревьев, в 2018 году - 7000, а в 2019 году - более 27 тысяч.

Адреса приема елок размещены на портале открытых данных правительства Москвы.