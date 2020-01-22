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22.01.2020 09:47
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На станции МЦД-1 Лобня реконструируют три платформы и построят конкорс

Текст: Любовь Проценко

На станции МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" Лобня реконструируют три платформы и построят конкорс. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы. По ее данным, произойдет это в рамках второго этапа проекта МЦД - до 2024 года.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Напомним, станция Лобня расположена на Савеловском направлении Московской железной дороги и является конечной станцией первого диаметра. Станция МЦД расположена в центральном районе города Лобня, в котором проживает почти 90 тысяч человек.

С запуском МЦД стали доступнее: Лобненский городской парк культуры и отдыха, Художественная галерея, Киово озеро, оздоровительно-спортивный комплекс города Лобня, спортивный комплекс "Юность" и другие социальные объекты в пешей доступности от станции МЦД. Но пользоваться этими поездами очень неудобно: нужно подниматься и спускать на надземный мост через железнодорожные пути. Инвалидам и пожилым людям это практически не под силу. К тому же с запуском МЦД отменили экспресс-поезда до Москвы, которые приходили на первую платформу. И хотя билеты на них стоили вдвое дороже, они пользовались популярностью у пассажиров, для которых другие поезда недоступны. При этом "Иволги" МЦД на первую платформу не приходят - сейчас возле нее стоят, как правило, товарные поезда.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва МЦД: Новый общественный транспорт Московского региона

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