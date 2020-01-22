Подмосковных полицейских обеспечат льготным жильем

Обеспечивать участковых полицейских жильем на льготных условиях предложил начальник главного управления МВД России по Московской области Виктор Пауков. "Участковый должен жить там же, где работает. Это позволит ему больше контактировать с населением и лучше знать свой участок", - рассказал он на коллегии главка.

Присутствовавший там же губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поддержал инициативу. "Согласен, участковые должны иметь мотивацию и возможность получать жилье через определенное количество лет работы. И в каких-то муниципалитетах у нас подобная практика уже есть. Нужно, чтобы она была у всех", - отметил Воробьев.

Сегодня на каждого участкового полицейского в Подмосковье приходится по 3 тысячи жителей - не самый малый участок работ. И населения в области ежегодно становится на 90-100 тысяч человек больше, а значит, и потребность в участковых растет.

Детали новой программы будут еще обсуждаться. Можно было бы, например, разрешить участковым полицейским оформлять служебное жилье в собственность после 15 лет работы. Или - продавать по существенно сниженным ценам. А еще в регионе уже несколько лет действует социальная ипотека для обладателей приоритетных специальностей - врачей, учителей, ученых. В эту программу можно было бы включить и участковых полицейских.