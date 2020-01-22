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22.01.2020 23:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Участковые соседи

Подмосковных полицейских обеспечат льготным жильем
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 13(8067)
Обеспечивать участковых полицейских жильем на льготных условиях предложил начальник главного управления МВД России по Московской области Виктор Пауков. "Участковый должен жить там же, где работает. Это позволит ему больше контактировать с населением и лучше знать свой участок", - рассказал он на коллегии главка.

Присутствовавший там же губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поддержал инициативу. "Согласен, участковые должны иметь мотивацию и возможность получать жилье через определенное количество лет работы. И в каких-то муниципалитетах у нас подобная практика уже есть. Нужно, чтобы она была у всех", - отметил Воробьев.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Сегодня на каждого участкового полицейского в Подмосковье приходится по 3 тысячи жителей - не самый малый участок работ. И населения в области ежегодно становится на 90-100 тысяч человек больше, а значит, и потребность в участковых растет.

Детали новой программы будут еще обсуждаться. Можно было бы, например, разрешить участковым полицейским оформлять служебное жилье в собственность после 15 лет работы. Или - продавать по существенно сниженным ценам. А еще в регионе уже несколько лет действует социальная ипотека для обладателей приоритетных специальностей - врачей, учителей, ученых. В эту программу можно было бы включить и участковых полицейских.

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