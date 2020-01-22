Путин объяснил цель двух поправок в Конституцию

На встрече с общественностью Липецкой области Владимир Путин объяснил, зачем предложил внести две социальные поправки в Конституцию: по МРОТ и индексации пенсий.

В Конституции важно зафиксировать МРОТ не ниже уровня прожиточного минимума. "Потому что, если мы это сделаем, если в ходе всероссийского голосования люди поддержат эту поправку", - начал Владимир Путин. "Сто процентов!" - прокомментировали из зала. Глава государства продолжил: "Тогда никто никогда не сможет в будущем, ссылаясь на проблемы с бюджетом и на то, что есть другие более важные приоритеты, не исполнять эту норму".

"Так же, как и необходимость индексации пенсий. В законе вроде прописано, что пенсии нужно индексироваться ежегодно, но жизнь сложна и многообразна и диктует нам свои суровые законы подчас. Не хватает денег: важнее на то, на это, на пятое-раздесятое. Но если в Конституции будет записано, что индексация ежегодная обязательна, тогда от этого никому нельзя будет никуда деться", - заключил Владимир Путин.