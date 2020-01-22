Путин поддержал идею увеличить долю рыбы, мяса и овощей в потребкорзине

Структура потребительской корзины должна быть скорректирована, от нее будет зависеть размер прожиточного минимума.

Об этом заявил президент на встрече с представителями общественности Липецкой области.

Глава государства сослался на мнение специалистов: "Картофель, жиры, хлебобулочные изделия большую часть занимают, а овощи, фрукты их маловато, рыба и мясо не занимают должного места, поэтому она, безусловно, подлежит пересмотру".

"От нее будет зависеть и прожиточный минимум. А от прожиточного минимума высчитывается МРОТ", - добавил Владимир Путин.