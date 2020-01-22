Путин посетил в Усмани "умную" детскую поликлинику

Президент во время рабочей поездки в Липецкую область посетил в Усмани построенную в августе детскую межрайонную поликлинику, а также посмотрел, как идет строительство новой школы искусств, которая заработает в сентябре.

"За пять месяцев построили, для меня даже удивительно. Не только построили, оборудовали все, функционирует, все по-современному сделано, информатизация", - похвалил Владимир Путин. - "Умная" поликлиника получилась, - оценил он. Практически полностью укомплектована персоналом".

Главу государства сопровождали полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Липецкой области Игорь Артамонов, а также руководитель районной администрации Владимир Мазо​​​.

Президент посмотрел, как идет электронная запись к врачу - оформляется талон в автомате. Главврач рассказала о медицинских услугах. Побеседовал Владимир Путин и с пациентами: они были довольны новым зданием. "Быстро все построили. А качество хорошее?" - спросил Владимир Путин главврача.

"Нам нравится. Ничего не отвалилось", - улыбнулась она. Старое здание было неприглядным и плохо оснащенным: губернатор даже назвал прежнюю поликлинику "тюрьмой для детей". И еще он сообщил, что выделены дополнительные средства для привлечения врачей дефицитных специальностей, прежде всего, педиатров, действует программа "Земский доктор". И отток медиков сменился притоком.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила журналистам, что поликлиника построена в рамках нацпроекта "Здравоохранение", и такие же появятся по всей стране. Вопросы детского здравоохранения всегда в приоритете, и неслучайно это одно из ключевых мероприятий нацпроекта. Средств хватит, заверила она.