Путин посетил в Усмани "умную" детскую поликлинику

Новости

Врач Стива Джобса рассказал, почему его не смогли спасти 16:04
В Таганроге отремонтировали дальний "охотник за подлодками" Ту-142МЗ 16:00
Роспотребнадзор предупредил об увеличении числа заболевших гриппом 15:51
Власти Перу усилят охрану Мачу-Пикчу 15:47
Пожары в Австралии обнажили неизвестные следы древней цивилизации 15:47
В центре Ростова иномарка протаранила шесть автомобилей 15:45
Солтмурад Бакаев объявил о переходе в "Рубин" 15:45
Конкурент Arkana. Suzuki опубликовала изображение купеобразного кроссовера 15:45
В отношении стендап-комика Долгополова начали доследственную проверку 15:44
Волгоградка взыскала компенсацию за неудачную пластику лица 15:43
Маргарита Симоньян опровергла информацию о сердечном приступе 15:42
Пермяков наказали за катание на снегоходах в заповеднике 15:37
Несколько температурных рекордов зафиксировали синоптики за сутки 15:36
По Warhammer 40,000 снимут крупнобюджетный сериал-антологию 15:30
Сделка ОПЕК+ увеличила средства ФНБ почти в два раза до 7,7 трлн рублей 15:30
Bugatti хочет выпустить непрактичный авто на каждый день 15:30
На Аляске стартовала перепись населения США-2020 15:26
Появилась информация о еще одном проекте по "Ведьмаку" от Netflix 15:20
На Стрелке Васильевского острова воспроизведут "Ленинградский салют" 15:18
В Калининграде откроют 300 выставок о Восточно-Прусской операции 15:15
Агент Кокорина заявил, что футболист не собирается переходить в "Сочи" 15:14
Госсекретарь США 1 февраля впервые в истории приедет в Беларусь 15:13
В Архангельске инструктор автошколы рассказал, почему убил ученицу 15:07
Глава Крыма выступил против взыскания долгов ЖКХ коллекторами 15:06
В Беларуси появятся электрические МАЗы 15:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как состояние экономики может снизить бедность в стране
Как состояние экономики может снизить бедность в стране
Китай готовится к встрече Нового года
Китай готовится к встрече Нового года
Пять возможных способов для инвестирования денег
Пять возможных способов для инвестирования денег
22.01.2020 14:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Путин посетил в Усмани "умную" детскую поликлинику

Текст: Кира Латухина
Президент во время рабочей поездки в Липецкую область посетил в Усмани построенную в августе детскую межрайонную поликлинику, а также посмотрел, как идет строительство новой школы искусств, которая заработает в сентябре.

"За пять месяцев построили, для меня даже удивительно. Не только построили, оборудовали все, функционирует, все по-современному сделано, информатизация", - похвалил Владимир Путин. - "Умная" поликлиника получилась, - оценил он. Практически полностью укомплектована персоналом".

Фото: iStock
Владимир Путин предложил вкладывать деньги в родителей и детей

Главу государства сопровождали полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Липецкой области Игорь Артамонов, а также руководитель районной администрации Владимир Мазо​​​.

Президент посмотрел, как идет электронная запись к врачу - оформляется талон в автомате. Главврач рассказала о медицинских услугах. Побеседовал Владимир Путин и с пациентами: они были довольны новым зданием. "Быстро все построили. А качество хорошее?" - спросил Владимир Путин главврача.

"Нам нравится. Ничего не отвалилось", - улыбнулась она. Старое здание было неприглядным и плохо оснащенным: губернатор даже назвал прежнюю поликлинику "тюрьмой для детей". И еще он сообщил, что выделены дополнительные средства для привлечения врачей дефицитных специальностей, прежде всего, педиатров, действует программа "Земский доктор". И отток медиков сменился притоком.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила журналистам, что поликлиника построена в рамках нацпроекта "Здравоохранение", и такие же появятся по всей стране. Вопросы детского здравоохранения всегда в приоритете, и неслучайно это одно из ключевых мероприятий нацпроекта. Средств хватит, заверила она.

Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Президент Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область

Главное сегодня

Формирование нового правительства России
Путин прокомментировал возможность парламентской республики в России
Матовников стал заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками
Матвиенко предложила расширить запрет на двойное гражданство
СМИ: Коллекторам могут вернуть право взимать долги по ЖКХ
Здоровье
Здоровье
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года