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22.01.2020 16:18
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Президент предложил ответить правдой фальсификаторам истории

Текст: Кира Латухина
На все попытки фальсификации истории нужно отвечать правдой. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с общественностью Липецкой области в городе Усмань. Речь зашла о Второй мировой войне.

"Правдой. Только правду нужно излагать, но она должна быть аргументированной", - сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос, как ответить фальсификаторам.

Фото: РИА Новости
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Власть Работа власти Президент Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Вторая мировая война

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