На все попытки фальсификации истории нужно отвечать правдой. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с общественностью Липецкой области в городе Усмань. Речь зашла о Второй мировой войне.

"Правдой. Только правду нужно излагать, но она должна быть аргументированной", - сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос, как ответить фальсификаторам.

В России появится общедоступный информационно-аналитический ресурс с архивными документами, напомнил глава государства, добавив, что там должны работать обязательно хорошие специалисты, которые умеют доходчиво объяснять нужные вещи миллионам людей.