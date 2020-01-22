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22.01.2020 13:51
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Президент призвал не тянуть время при реализации задач Послания

Текст: Кира Латухина
Фото: Константин Завражин
Не нужно считать время "резиновым" при организации работы над Посланием. В частности, речь идет об обеспечении начальных школ горячим питанием.

"Я исходил из того, что на организацию всей этой работы нужно определенное время. Но я с вами полностью согласен: нельзя его бесконечно растягивать, оно не должно быть резиновым", - заявил президент России Владимир Путин на встрече с общественностью в Липецкой области.

Фото: iStock
Владимир Путин предложил вкладывать деньги в родителей и детей

Региональные общественные палаты уже начали проводить контроль по социальным вопросам, обозначенным президентом. Участники встречи попросили поручить правительству в разумные сроки принять необходимые нормативные акты, чтобы деньги в регионы могли поступить уже к лету. Иначе задачи могут не быть выполнены. "Об этом я как раз и говорил, я прекрасно это понимаю", - заметил Владимир Путин.

Одна из задач - организация горячего питания - в Липецкой области уже решена. Но это далеко не везде, добавил он. И чтобы это заработало, нужна инфраструктура - то есть нужны столовые. Глава государства предложил брать местные продукты, чтобы у локальных производителей был рынок сбыта. На организацию этой работы нужно время, но оно не должно быть "резиновым", согласился он.

С 1 сентября движение начнется по регионам, где этого еще нет. Также нужно подготовить дополнительную нормативную базу, указания правительству и на местах будут даны, заверил президент. Общественные региональные палаты, безусловно, должны подключиться к контролю: деньги большие и должны быть истрачены с умом, заключил он.

Власть Работа власти Президент Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Послание президента Федеральному Собранию 2020 года РГ-Фото

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