Путин жестко выразился про организаторов "групп смерти" в соцсетях

"Мразями" и "уродами" Владимир Путин назвал организаторов "групп смерти" в соцсетях. Об этом зашла речь на встрече с липецкой общественностью в Усмани.

Эти люди втягивают молодых ребят, детей, подростков в суициды. "Как я дал МВД соответствующее поручение, чтобы они занялись этими людьми, знаете, мразь такая - вот пришла к ним полиция, и они сразу чуть в штаны не наложили, в буквальном смысле этого слова, как только поняли, что дорога им за решетку", - возмутился глава государства.

"Что за уроды? Откуда они берутся?" - также сказал президент. "Надо детей защищать, причем разных возрастов - и подростков, и совсем маленьких, которые только в школу пошли", - согласился он с выступающими на встрече. "Но это должны педагоги поработать над такими учебниками, методическими указаниями. Здесь нужен комплексный подход специалистов разных направлений, прежде всего педагогов и детских психологов", - заключил он и пообещал поговорить на эту тему с профильным министром.