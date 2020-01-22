Сеть кинотеатров "Москино" стала вдвое популярнее у зрителей

Городская сеть кинотеатров "Москино" за прошлый год привлекла более миллиона зрителей. Это больше на четверть, чем в 2018-м, а сборы от продажи билетов увеличились даже на 27%. Чем привлекают москвичей эти довольно нестандартные кинотеатры и что нового готовят в этом году, узнал корреспондент "РГ".

Напомню, сеть "Москино" объединяет 13 кинотеатров со знакомыми москвичам с детства названиями "Космос", "Звезда", "Факел", "Юность" и другие. Все они принадлежат городу и еще несколько лет назад постоянно проигрывали битву современным многозальным кинотеатрам. Но за последние годы смогли измениться и стали на равных конкурировать с крупными сетями. "За последние три года посещаемость и доходы "Москино" увеличились вдвое, - подтвердил тенденцию гендиректор сети Светлана Максимченко. - Такой рост стал возможным благодаря полному перезапуску сети - от ребрендинга и ремонта кинотеатров до полного пересмотра репертуарной политики и работы над новыми кинопроектами". В каждом кинотеатре "Москино" можно попасть как на кинопремьеры, так и на необычные показы артхаусного и фестивального кино. Причем цены очень демократичные. Билеты даже на вечерние сеансы с кинопремьерами стоят не больше 300 рублей. Посмотреть эти ленты в любом торгово-развлекательном центре вряд ли получится дешевле, чем за 500.

К тому же в "Москино" можно ненадолго вернуться в прошлое - эти кинотеатры занимают старые советские здания, а иногда и вовсе располагаются на первых этажах сталинских домов. Например, кинокафе "Звезда" на Земляном Валу находится в жилой многоэтажке с 1954 года, именно тогда местные жители проголосовали за создание кинотеатра вместо работавшего там продуктового магазина. Кино здесь смотрят не как обычно, в одном из кресел в длинном ряду, а за столиками, взяв с собой кофе или выпечку из открытой здесь же авторской кофейни.

Билеты на вечерние сеансы с кинопремьерами стоят не больше 300 рублей

Светлана Максимченко говорит, что уже в начале февраля после ремонта откроется еще один оригинальный кинотеатр сети - "Салют" возле метро "Академическая". Он тоже с 1953 года занимает два этажа старой пятиэтажки. "Мы обновили оба кинозала и фойе, поставили новые кресла, оборудование и многое другое, - рассказывает Максимченко "РГ". - Рассчитываем, что после открытия кинотеатр станет одним из наших флагманов, тем более что его посещаемость в последнее время росла, в том числе за счет оригинального авторского репертуара".

В течение этого и следующего года планируется также капитально отремонтировать "Юность", "Факел", "Звезду" и "Спутник".