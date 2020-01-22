Суд продлил следствие по делу бывшего министра Абызова до 25 июля

Басманный суд Москвы продлил до 25 июля срок следствия по делу экс-министра РФ по вопросам Открытого правительства Михаила Обызова, который обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС. Предыдущий срок истек в декабре.

Следователь заявил в суде, что Абызов, находясь на свободе, "может скрыться, уничтожить еще не установленные следствием улики или вступить в контакт с иными фигурантами дела, которые также пока не установлены следствием".

В свою очередь обвиняемый сообщил в суде, что в СИЗО у него начался острый невроз.

Согласно данным следствия, с 2011 по 2014 год Абызов, являясь бенефициарным владельцем нескольких офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. С 2012 по 2018 год он занимал пост министра РФ по координации деятельности Открытого правительства.