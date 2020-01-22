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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд продлил следствие по делу бывшего министра Абызова до 25 июля

Басманный суд Москвы продлил до 25 июля срок следствия по делу экс-министра РФ по вопросам Открытого правительства Михаила Обызова, который обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС. Предыдущий срок истек в декабре.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Суд арестовал деньги Абызова

Следователь заявил в суде, что Абызов, находясь на свободе, "может скрыться, уничтожить еще не установленные следствием улики или вступить в контакт с иными фигурантами дела, которые также пока не установлены следствием".

В свою очередь обвиняемый сообщил в суде, что в СИЗО у него начался острый невроз.

Согласно данным следствия, с 2011 по 2014 год Абызов, являясь бенефициарным владельцем нескольких офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. С 2012 по 2018 год он занимал пост министра РФ по координации деятельности Открытого правительства.

Происшествия Правосудие Следствие Судебная власть Суды общей юрисдикции Басманный суд Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Уголовное дело экс-министра Михаила Абызова

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