У москвичей спросили: что изменить в МЦД?

В столице стартовал краудсорсинг-проект, в рамках которого жителям предложено поделиться их видением Московских центральных диаметров. Все ли устраивает в работе двух первых МЦД, что нужно изменить и какими бы они хотели видеть три последующие диаметра - МЦД-3, 4, 5?

Предложения собирают сразу по нескольким направлениям. Оставить советы можно на уже хорошо знакомой москвичам краудсорсинговой площадке - crowd.mos.ru. Долго искать профильный опрос не придется - крупный баннер с МЦД размещен в самом верху страницы.

Идеи могут быть самыми разными. В частности, предлагается подумать над наполнением станций. Например, по организации дополнительных мест отдыха, парковок, проведением летнего озеленения. Пассажиры могут даже сами для себя разработать новые сервисы или сообщить о потребности в дополнительных услугах. Поставить автоматы по продаже кофе и снеков прямо в поездах? Почему бы и нет! Разрешить ходить в "Иволгах" не попрошайкам, как часто бывает, а артистам, как это делается в московском метро? Надо подумать! Отдельный блок посвящен комфорту в поездах. Готовы транспортники принять и советы по изменению навигации.

Тем, кто собирается своими предложениями улучшить новый вид транспорта в столице, стоит поторопиться. Советы принимаются только до 30 января. Реализованы будут идеи, за которые проголосуют сами пассажиры после обсуждения.