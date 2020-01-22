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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Кто споет в "Иволге"?

У москвичей спросили: что изменить в МЦД?
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Столичный выпуск № 13(8067)
В столице стартовал краудсорсинг-проект, в рамках которого жителям предложено поделиться их видением Московских центральных диаметров. Все ли устраивает в работе двух первых МЦД, что нужно изменить и какими бы они хотели видеть три последующие диаметра - МЦД-3, 4, 5?

Предложения собирают сразу по нескольким направлениям. Оставить советы можно на уже хорошо знакомой москвичам краудсорсинговой площадке - crowd.mos.ru. Долго искать профильный опрос не придется - крупный баннер с МЦД размещен в самом верху страницы.

На станции МЦД-1 Лобня реконструируют три платформы и построят конкорс

Идеи могут быть самыми разными. В частности, предлагается подумать над наполнением станций. Например, по организации дополнительных мест отдыха, парковок, проведением летнего озеленения. Пассажиры могут даже сами для себя разработать новые сервисы или сообщить о потребности в дополнительных услугах. Поставить автоматы по продаже кофе и снеков прямо в поездах? Почему бы и нет! Разрешить ходить в "Иволгах" не попрошайкам, как часто бывает, а артистам, как это делается в московском метро? Надо подумать! Отдельный блок посвящен комфорту в поездах. Готовы транспортники принять и советы по изменению навигации.

Тем, кто собирается своими предложениями улучшить новый вид транспорта в столице, стоит поторопиться. Советы принимаются только до 30 января. Реализованы будут идеи, за которые проголосуют сами пассажиры после обсуждения.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Столица ЦФО Москва МЦД: Новый общественный транспорт Московского региона

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