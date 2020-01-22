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Рубрика: Происшествия
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Воспитывали дубинкой

В Ярославле началось рассмотрение дел о пытках в колонии
Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 12(8066)
Заволжский районный суд Ярославля вынес первые приговоры по резонансным уголовным делам о превышении должностных полномочий с применением насилия сотрудниками ярославских исправительных колоний.

О физическом насилии, подчас очень жестком, над осужденными ярославской ИК N 1 широкая общественность узнала летом 2018 года, когда в Интернете была размещена видеозапись, запечатлевшая процесс "воспитания" осужденного Евгения Макарова, отбывавшего здесь срок за причинение тяжкого вреда здоровью. На записи больше десятка человек в форме ФСИН силой удерживают лежащего на столе человека и, сменяя друг друга, избивают его.

Фото: https://www.youtube.com
ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса

В экзекуции, имевшей место за год до появления записи в Интернете, участвовали больше десятка человек. После возбуждения уголовного дела все они были задержаны, а затем арестованы. Однако в процессе расследования всплыли новые факты рукоприкладства сотрудников ФСИН и новые изобличающие видеозаписи. В результате фигурантами разных дел, возбужденных по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия") стали в общей сложности около двух десятков сотрудников уголовно-исполнительной системы.

25 января Заволжский районный суд вынес первый приговор по делу об избиении осужденного Макарова - в отношении бывшего заместителя начальника оперативного отдела ИК N 1 Сергея Ефремова. Капитан внутренней службы Ефремов после задержания признал свою вину, содействовал следствию и заключил досудебное соглашение, поэтому его дело было выделено в отдельное производство и рассматривалось в особом порядке.

Фигурантами уголовных дел стали в общей сложности около двух десятков сотрудников ФСИН

Признал свою вину и раскаялся бывший сотрудник колонии и в зале суда. Кроме того, он полностью выполнил свои обязательства по досудебному соглашению. В частности, конкретизировал роль каждого участника экзекуции, предоставил дополнительные видеозаписи. Выяснилось, например, что запись избиения Макарова делалась для отчета вышестоящему руководству ИК.

Фото: Элина Труханова/РГ
В Ярославле вынесен первый приговор по делу о пытках в колонии

Следствие установило, что Макаров около 140 раз нарушал режим, был помещен в штрафной изолятор. А поводом к его избиению стало грубое возмущение осужденного проведенным у него обыском. Со слов Ефремова, Макаров нецензурно оскорблял сотрудников ФСИН и их родственников, поэтому он не сдержался.

Следствие полагает, что во время коллективного "сеанса" воспитательной работы непосредственно Ефремов нанес осужденному не меньше четырех ударов ладонью в область лица. Однако "неправомерное или аморальное поведение" Макарова ни сторона обвинения, ни суд не признали обстоятельством, оправдывающим действия подсудимого. В результате суд приговорил бывшего замначальника оперотдела к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима. Кроме того, он лишен звания капитана внутренней службы.

Тем временем

Сейчас в Заволжском райсуде Ярославля рассматривается несколько дел из серии "о пытках в колонии". По одному из них - о применении физического насилия к вновь прибывшим в ИК-1 осужденным - приговор тоже уже вынесен. За превышение должностных полномочий по отношению к одному из осужденных бывший старший инспектор отдела безопасности ярославской исправительной колонии N 1 Максим Яблоков приговорен к трем с половиной годам лишения свободы. Его дело тоже рассматривалось в особом порядке.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль Дело о пытках в ярославской колонии

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