В Ярославле началось рассмотрение дел о пытках в колонии

О физическом насилии, подчас очень жестком, над осужденными ярославской ИК N 1 широкая общественность узнала летом 2018 года, когда в Интернете была размещена видеозапись, запечатлевшая процесс "воспитания" осужденного Евгения Макарова, отбывавшего здесь срок за причинение тяжкого вреда здоровью. На записи больше десятка человек в форме ФСИН силой удерживают лежащего на столе человека и, сменяя друг друга, избивают его.

В экзекуции, имевшей место за год до появления записи в Интернете, участвовали больше десятка человек. После возбуждения уголовного дела все они были задержаны, а затем арестованы. Однако в процессе расследования всплыли новые факты рукоприкладства сотрудников ФСИН и новые изобличающие видеозаписи. В результате фигурантами разных дел, возбужденных по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия") стали в общей сложности около двух десятков сотрудников уголовно-исполнительной системы.

25 января Заволжский районный суд вынес первый приговор по делу об избиении осужденного Макарова - в отношении бывшего заместителя начальника оперативного отдела ИК N 1 Сергея Ефремова. Капитан внутренней службы Ефремов после задержания признал свою вину, содействовал следствию и заключил досудебное соглашение, поэтому его дело было выделено в отдельное производство и рассматривалось в особом порядке.

Фигурантами уголовных дел стали в общей сложности около двух десятков сотрудников ФСИН

Признал свою вину и раскаялся бывший сотрудник колонии и в зале суда. Кроме того, он полностью выполнил свои обязательства по досудебному соглашению. В частности, конкретизировал роль каждого участника экзекуции, предоставил дополнительные видеозаписи. Выяснилось, например, что запись избиения Макарова делалась для отчета вышестоящему руководству ИК.

Следствие установило, что Макаров около 140 раз нарушал режим, был помещен в штрафной изолятор. А поводом к его избиению стало грубое возмущение осужденного проведенным у него обыском. Со слов Ефремова, Макаров нецензурно оскорблял сотрудников ФСИН и их родственников, поэтому он не сдержался.

Следствие полагает, что во время коллективного "сеанса" воспитательной работы непосредственно Ефремов нанес осужденному не меньше четырех ударов ладонью в область лица. Однако "неправомерное или аморальное поведение" Макарова ни сторона обвинения, ни суд не признали обстоятельством, оправдывающим действия подсудимого. В результате суд приговорил бывшего замначальника оперотдела к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима. Кроме того, он лишен звания капитана внутренней службы.

Тем временем

Сейчас в Заволжском райсуде Ярославля рассматривается несколько дел из серии "о пытках в колонии". По одному из них - о применении физического насилия к вновь прибывшим в ИК-1 осужденным - приговор тоже уже вынесен. За превышение должностных полномочий по отношению к одному из осужденных бывший старший инспектор отдела безопасности ярославской исправительной колонии N 1 Максим Яблоков приговорен к трем с половиной годам лишения свободы. Его дело тоже рассматривалось в особом порядке.