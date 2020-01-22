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22.01.2020 10:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Курске из горящей многоэтажки спасли 19 человек

Текст: Антон Валагин

Курские спасатели ликвидировали пожар на проспекте Ленинского комсомола. Из горящего девятиэтажного дома были спасены 19 человек, в том числе ребенок. Пожилой женщине понадобилась медицинская помощь.

Фото: ГУ МЧС России по Томской области
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Сообщение о возгорании поступило в оперативные службы в 5.24. Начался пожар на лестничной площадке, следом занялась кладовка.

На тушение выехали шесть машин трех пожарных частей, также на место ЧП прибыли сотрудники электросетей, полицейские и медики.

- В 5.29 приступили к тушению, в 5.38 возгорание было локализовано, а в 5.50 - полностью ликвидировано, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Курской области.

Из горящего здания спасатели вывели 19 жителей. Одной из спасенных, пожилой женщине, понадобилась помощь медиков - от пережитого у нее подскочило давление, вдобавок пенсионерка наглоталась дыма.

Площадь возгорания составила восемь квадратных метров, причины пожара устанавливаются.

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