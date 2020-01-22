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22.01.2020 13:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В "Лужниках" назвали невозможным попадание ребенка в слив в аквапарке

Текст: Сергей Бабкин

Ситуация, при которой ребенок может попасть в водный слив при купании, невозможна, заявили "РГ" в пресс-службе спорткомплекса "Лужники".

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Ранее в ряде СМИ сообщили, что одного из маленьких посетителей аквапарка случайно "засосало в слив" трубы. Как утверждалось, ответственный сотрудник во время инцидента спал.

В пресс-службе спорткомплекса отметили, что такая ситуация "невозможна в принципе". Мальчик просто испугался искусственной волны, а сливной системы в этом бассейне не было. Запись камер подтвердила, что никто из сотрудников не спал на рабочем месте, заявили "РГ" представители "Лужников".

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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