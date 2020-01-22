Современные машины "скорой помощи" в столице - это настоящие реанимационные палаты на колесах.

Здесь робот может сделать пациенту даже массаж сердца, случись в пути его остановка. Такие реанимобили уже курсируют по городу. Как они выглядят и чем могут помочь человеку в момент между жизнью и смертью, корреспондентам "РГ" показали в ходе прошедшей на прошлой неделе в столице ассамблеи "Здоровая Москва".

Робот вместо врача?

Прихватило сердце, давление, перелом, да даже если просто высокая температура - звонят по номеру "103". Это Единый городской диспетчерский центр скорой и неотложной медицинской помощи. Оттуда вызовы распределяют по районным подстанциям. В Москве их сегодня 60. В особо тяжелых случаях, к примеру, при ДТП или остановке сердца, на вызов отправляют реанимобили, в которых есть аппараты искусственной вентиляции легких, кардиомониторы, электрокардиографы, специальные приборы для точной дозировки лекарств и даже так называемая система "Автопульс". Она обеспечивает пациенту с остановкой сердца непрямой массаж сердца. С нажатием кнопки большой манжет или пневматический пресс из плотной ткани обхватывает грудную клетку пациента. "Умный" аппарат определяет расстояние от грудины до спины с помощью инфракрасных датчиков, сам решает, на какую глубину надо "прокачивать" кровь в зависимости от размера грудной клетки. Манжет начинает раздуваться и сдувается при помощи пневматической системы.

"Аппарат делает регулярные компрессии, что помогает возобновить сердечный кровоток, то есть реанимировать человека. После 30 компрессий он делает трехсекундную паузу, чтобы произвести искусственную вентиляцию легких, затем продолжает компрессию. Его эффективность доказана. К примеру, если люди проводят 120 сокращений в минуту, то роботу достаточно 80, потому что он сдавливает всю грудную клетку, создавая повышенное внутригрудное давление, тем самым улучшая компрессию. Нельзя аппарат применять лишь детям и тучным людям весом более 150 кг, а также пациентам с травмами грудной клетки", - рассказал Петр Давыдов, завподстанцией скорой медицинской помощи N 46. По его словам, в городе уже насчитывается 55 реанимобилей с таким "помощником".

Самая скорая помощь

Круглосуточно дежурят в городе и выполняют в среднем 12 тысяч вызовов в сутки 1040 бригад "скорой". Причем дозвониться до оператора можно всего за три секунды. Пока же бригада находится в пути, а на экстренные вызовы уходит 9,4 минуты, справиться пациенту с проблемой помогает сервис поддержки - врач по телефону подсказывает, как действовать в той или иной ситуации.

Сами реанимобили в этом году станут настоящей супербригадой - их дополнят оборудованием, которое есть далеко не в каждом стационаре. По словам главного врача Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николая Плавунова, в этом году особое внимание будет уделено работе с "тяжелыми" пациентами.

"В ближайшее время у нас появится два "суперавтомобиля" "скорой", где будет применена методика, при которой роль остановившегося человеческого сердца берет на себя специальный насос, прокачивающий кровь по всему организму и параллельно насыщающий ее кислородом. Такая процедура называется ЭКМО - экстракорпоральная мембранная оксигенация", - рассказал Плавунов. По его словам, проект находится на этапе технической реализации, но в этом году уникальные реанимобили точно поедут по городу, запуская остановившиеся сердца. Такая процедура в виде стандартной системы спасения не реализована пока ни в одном городе мира.

Еще в этом году в 200 общепрофильных и реанимационных бригадах "скорой" появятся УЗИ-аппараты. Они смогут дистанционно передавать снимки из реанимобиля на станцию для расшифровки. Картинки с УЗИ-аппарата будут загружаться в облачное хранилище. Доступ к ним получат врачи, которые после оперативного изучения исследования отправят свое заключение бригаде "скорой". Это позволит медикам на месте точнее ставить диагноз и принимать решение о госпитализации пациента.