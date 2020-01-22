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22.01.2020 22:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Больной вопрос

В Москве освоили производство современных анальгетиков
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 13(8067)
На московском эндокринном заводе наладили выпуск современных отечественных анальгетиков. Они на 20 процентов дешевле иностранных препаратов и при этом не менее эффективны. Это стало возможным благодаря реконструкции производственных линий, которые вчера запустили мэр столицы Сергей Собянин и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"Благодаря модернизации мы смогли выпускать эффективные средства для снятия боли и воспалений", - отметила советник генерального директора завода Людмила Шершакова. Например, фентанил - один из самых эффективных в мире анальгетиков, в 90 раз эффективнее морфина. Он сохраняет свое действие на протяжении 72 часов. На столичном заводе его производят по особой формуле в пластырях, что практически исключает его попадание на черный рынок. "Предприятие освоило выпуск множества новых лекарств, а его доля на отечественном рынке наркотических и психотропных препаратов выросла с 45 до 95 процентов", - рассказал Сергей Собянин.

Фото: iStock
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Помимо обезболивающих здесь начали выпускать и серию препаратов, необходимых при операциях, ЭКО и других сложнейших медицинских манипуляциях. В частности, благодаря новым линиям выпуск гепарина, атропина и других жизненно важных препаратов увеличен в два раза. Большинство московских лекарств входит в список жизненно важных, подчеркнул Собянин. Многие из них используются при лечении и поддержке онкологических больных.

По словам директора завода Михаила Фонарева, модернизация во многом стала возможной благодаря статусу промышленного комплекса - мэрия присвоила его предприятию в 2016 году. Главное, что это дает производству, - налоговые льготы. Сэкономленные деньги как раз идут на модернизацию. В планах МЭЗ - переоснащение филиала в Лефортове. Профиль этого подразделения - лекарства в ампулах, таблетках и капсулах. Модернизация должна завершиться в 2022 году, после чего в цехах филиала смогут выпускать более одного миллиарда таблеток и капсул ежегодно, а мощности по выпуску препаратов в стеклянных ампулах достигнут показателя в 60 миллионов в год.

Помимо обезболивающих на заводе начали выпускать серию препаратов, необходимых при операциях, ЭКО и других медицинских манипуляциях

Также в филиале "Почеп" в Брянской области сейчас создают все необходимое для производства отечественных активных фармацевтических субстанций из сырья животного и растительного происхождения.

Всего в Москве работают 30 крупных и средних предприятий, выпускающих фармацевтическую продукцию, а также девять научно-исследовательских организаций, ведущих разработки в сфере фармацевтической промышленности.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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