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22.01.2020 17:03
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве освоили производство современных анальгетиков

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Сергей Михеев
На Московском эндокринном заводе наладили выпуск современных отечественных анальгетиков. Они на 20 процентов дешевле иностранных препаратов и при этом не менее эффективны. Это стало возможным благодаря реконструкции производственных линий, которые сегодня запустили мэр Сергей Собянин и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"Благодаря модернизации мы смогли выпускать эффективные средства для снятия боли и воспалений", - отметила советник гендиректора завода Людмила Шершакова. Например, фентанил - один из самых эффективных в мире анальгетиков, в 90 раз эффективнее морфина. Он сохраняет свое действие 72 часа. На столичном заводе его производят по особой формуле в пластырях, что практически исключает его попадание на черный рынок. "Предприятие освоило выпуск множества новых лекарств, а его доля на отечественном рынке наркотических и психотропных препаратов выросла с 45 до 95 процентов", - отметил Собянин.
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Помимо обезболивающих здесь начали выпускать и серию препаратов, необходимых при операциях, ЭКО и других медицинских манипуляциях. В частности, благодаря новым линиям выпуск гепарина, атропина и других жизненно важных препаратов увеличен в два раза. Большинство московских лекарств входит в список жизненно важных, подчеркнул Собянин. Многие из них используются при лечении и поддержке онкологических больных.

По словам директора завода Михаила Фонарева, модернизация во многом стала возможной благодаря статусу промышленного комплекса - мэрия присвоила его МЭЗ в 2016 году. Главное, что это дает производству, - налоговые льготы. Сэкономленные деньги как раз идут на модернизацию. В планах МЭЗ - переоснащение филиала в Лефортове. Профиль этого подразделения - лекарства в ампулах, таблетках и капсулах. Модернизация должна завершиться в 2022 году.

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