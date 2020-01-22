Американо, лунго, капучино, латте, раф с разными вкусами? Любимый кофе в Москве теперь можно попробовать в исполнении робота-бариста. Ароматный напиток будет готов меньше чем за минуту. Но пока "умные" кофейни открылись всего в трех точках - в технопарках "Сколково" и "Отрадное", а также в офисе одной из компаний.

По сути, Fibbee - так зовут робота - это кофейный автомат, только гораздо больше по размеру. С помощью планшетов, которые установлены рядом с роботом, можно сделать заказ, оплатить его с помощью наличных или банковской карты и забрать чек с уникальным кодом. Сразу можно выбрать пропорции кофе, воды, молока, сахара и даже сиропа, например, с лесным орехом, карамелью или ванилью. Робот сообщит о готовности напитка, после чего нужно поднести к экрану выдачи заказа код - и забирай стакан. Робот может готовить одновременно два напитка, в час до ста чашек. Он не ошибается в пропорциях и технологии приготовления, скорость его работы не дает скапливаться очередям.

Стоит ли ждать постепенной "роботизации" всех кофеен? Эксперты говорят, что нет - места на рынке хватит всем. "Автоматизированная кофейня будет востребована в часы пик, когда люди на бегу хотят взять с собой стаканчик хорошего кофе.

Но традиционные кофейни все-таки позволяют не просто "взбодриться", но и немного передохнуть, пообщаться с коллегами или знакомыми", - отмечает глава комитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию потребрынка Александр Борисов. По его словам, при разумном сочетании цены и качества напитка роботы могут быть востребованы в общественных местах, например в парках.

А вот президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров скептически относится к подобной идее: "Автоматы с кофе были еще в 50-х годах, в отдельную ячейку кидали деньги и забирали горячий напиток с бутербродом. К тому же в Москве много вендинговых аппаратов, которые предлагают различные сорта кофе, так что ничего нового в этом нет".