В Москве спасли мальчика, которого угрожала убить бабушка

В Москве спасатели смогли вскрыть дверь в квартиру, где женщина удерживала трехлетнего внука. Она угрожала убить ребенка.

Как сообщает ГСУ СК столицы, инцидент произошел на Восточной улице. В квартиру прибыли сотрудники органов опеки: они по решению суда должны были изъять ребенка из неблагополучной семьи. По сведениям РИА Новости, мама мальчика ограничена в родительских правах из-за наркозависимости. Бабушка решила не отдавать внука и не открывала дверь. Более того, угрожала расправиться с мальчиком.

Тем не менее, дверь в квартиру вскрыли. Мальчик помещен в больницу, потом будет решаться вопрос об опеке. СК возбудил уголовное дело о незаконном лишении свободы и угрозе убийством.