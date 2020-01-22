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22.01.2020 16:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве спасли мальчика, которого угрожала убить бабушка

Текст: Сергей Бабкин

В Москве спасатели смогли вскрыть дверь в квартиру, где женщина удерживала трехлетнего внука. Она угрожала убить ребенка.

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Как сообщает ГСУ СК столицы, инцидент произошел на Восточной улице. В квартиру прибыли сотрудники органов опеки: они по решению суда должны были изъять ребенка из неблагополучной семьи. По сведениям РИА Новости, мама мальчика ограничена в родительских правах из-за наркозависимости. Бабушка решила не отдавать внука и не открывала дверь. Более того, угрожала расправиться с мальчиком.

Тем не менее, дверь в квартиру вскрыли. Мальчик помещен в больницу, потом будет решаться вопрос об опеке. СК возбудил уголовное дело о незаконном лишении свободы и угрозе убийством.

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