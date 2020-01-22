В Москве установлен новый температурный рекорд

В столице установили третий температурный рекорд с начала 2020 года. Об этом сообщили "РГ" в Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, воздух в столице 21 января прогрелся до +4,1 градуса, предыдущий рекорд для этого дня был установлен в 1999 году и составил +3,8 градуса.

"Рекорда ждали вчера, поскольку воздух стремительно прогревался, но достиг отметки всего лишь +3,6, - рассказали "РГ" в метеослужбе. - Между тем, метеорологический день начинается в 22 часа, и к этому времени воздух прогрелся до +4,1 градуса. То есть рекорд установился для нынешнего дня".

Как рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова, среднемесячная температура воздуха в столичном регионе остается высокой, норма превышена на 8-9 градусов. "Снежного покрова в городе нет, более того, остатки снега уничтожает частый дождь в регионе, например, который прошел вчера", - рассказывает "РГ" Позднякова. По ее словам, в последней декаде самого холодного зимнего месяца высота снежного покрова должна быть выше 30 см.